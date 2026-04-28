El Congreso vota hoy el decreto de vivienda sin los apoyos necesarios para salir adelante

Salvo sorpresa de última hora, el Congreso derogará este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.

El decreto de vivienda que prorroga que los alquileres sigan congelados no cuenta, en un principio, con los apoyos suficientes para salir adelante. Las formaciones de PP , Vox y Junts anunciaron que votarán en contra. Desde Sumar el ministro de derechos sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido al resto de partidos : "que recapaciten, que reconsideren su postura". Porque la declaraciones de Yolanda Díaz hace unas semanas acusando a Junts de ser clasistas y racistas no gustaron nada a los independentistas y alejaron a un más las posturas entre ambas formaciones.

Ahora Sumar estaría dispuesto a ceder y a cruzar lo que hasta ahora habían sido sus líneas rojas. Así lo reconocía el ministro de cultura, Ernest Urtasun, que ha afirmado: "ustedes saben que las bonificaciones no es nuestro modelo, pero para hacer posible la prórroga estamos dispuestos a transitarla". Estas palabras llegan después de que Junts haya puesto encima de la mesa dos cuestiones: la rebaja del IVA para los pequeños autónomos y las bonificaciones para los caseros. Esto último choca de manera frontal con lo defendido con Sumar que ahora estarían dispuestos a aceptarlo a cambio de conseguir el voto a favor de los independentistas.

Tampoco se conoce la postura del PNV que a última hora del lunes confirmó que su comisión ejecutiva había analizado su postura aunque avisaba de que no lo comunicaría hasta esta mañana.

Un decreto de vivienda que Sumar ha defendido con uñas y dientes, llegando incluso a amotinarse en un Consejo de Ministros donde se votaba el decreto anticrisis por la guerra de Irán. La vivienda quedó fuera de este decreto para que pudiera salir adelante, pero Sumar exigió que fuera otro decreto a parte y se comprometió a llevar las negociaciones para sacarlo adelanta más adelante.

La vivienda, uno de los grandes problemas para los españoles

Hoy se vota en el Congreso y salvo sorpresa de última hora no está previsto que salga adelante. Todo esto ocurre cuando el problema de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años vive en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar.

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