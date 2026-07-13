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Investigación del incendio de Los Gallardos

¿Tenía tensión el cable que pudo originar el incendio de Los Gallardos? Esto fue lo que encontraron los agentes

Se sabe el punto exacto donde se inició el fuego de Los Gallardos. En un restaurante de carretera cerrado desde 2009. Y los investigadores creen que fue la caída de un viejo poste de luz, que daba corriente al establecimiento, lo que prendió la vegetación.

Punto inicial del fuego de Los Gallardos

Los investigadores creen que la causa fue la caída de un viejo poste de luz | Antena 3 Noticias

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Ángel Pinto
Publicado:

El último balance de muertos en el incendio de Los Gallardos eleva a 13 las personas fallecidas. La investigación sigue abierta, por el momento se sabe el punto exacto en el que se inició el fuego, se trata de una zona en la que había un restaurante de carretera que lleva cerrado desde el año 2009. Los investigadores creen que fue la caída de un viejo poste de luz, que daba corriente al establecimiento, lo que prendió la vegetación.

Según la distribuidora eléctrica, esa línea no tenía tensión, y no pudo ser el causante de la catástrofe. Pero la Guardia Civil sospecha que ese cable, en mal estado, sí que tenía corriente eléctrica. Los primeros en llegar al lugar fue una patrulla de tráfico que encontró el cable partido y dos focos a ambos lados de la calzada.

La investigación comienza donde creen que se inició el fuego. Un cable desprendido de un poste de madera que cayó sobre la cuneta y prendió la vegetación. En este poste no debería haber tensión ya que antes daba luz a un restaurante de carretera que cerró en 2009. La empresa eléctrica afirma que el poste era una línea privada de baja tensión y desde que cerró el restaurante no recibía corriente..

Pero una patrulla de la Guardia Civil de tráfico, los primeros en llegar, encontraron el cable partido y dos focos a ambos lados de la calzada. Los bomberos actuaron sobre la carretera, pero el viento con rachas de 50 kilómetros hora empujó las llamas hacia el norte a una velocidad imprevista.

En dos horas el fuego recorrió 15 kilómetros

La orografía quebrada del terreno, la extrema sequedad de la vegetación, monte bajo y pinar y el viento, sobre todo el viento, que formó varios frentes.

Las llamas cercaron varios núcleos de población y cortó la carretera principal de la localidad de Bédar. De los 13 fallecidos, 4 se encontraron en el interior de su vehículo y el resto murieron al abandonar el coche, e intentar huir a pie por una pista que fue trampa mortal.

El servicio de emergencias 112 recibió más de 150 llamadas en los primeros minutos. Los bomberos sofocaron el frente de la carretera, pero el viento, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, empujó las llamas hacia el norte con una velocidad que nadie previó.

La mayoría de los fallecidos son extranjeros, principalmente británicos y belgas, en una zona de casas separadas entre si y a u nos 12 kilómetros de la costa, con una importante comunidad de residentes y turistas de esas nacionalidades.

El servicio de Criminalística de la Guardia Civil obtuvo durante la noche del sábado al domingo los perfiles genéticos de todos los fallecidos, pero la identificación oficial requiere el cotejo con muestras de los familiares, muchos de ellos residentes en el extranjero que viajaban a España.

Otros incendios

En 1994 el mal estado de una línea eléctrica causó el incendio del Berguedá en Barcelona. 4 muertos y 35.000 hectáreas calcinadas. Casi 20 años después la distribuidora eléctrica, fue condenada a pagar cerca de 38 millones de euros a las familias afectadas.

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