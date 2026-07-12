El verano la época más preocupante para las víctimas de violencia de género

El verano es uno de los momentos de mayor riesgo para las víctimas de violencia de género, desde que ha comenzado, al menos, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y 28 ha sido la cifra que llevamos de año.

El último ha sido esta semana, en el incendio de Mijas, en Málaga, en el interior aparecieron muertas una madre y su hija. Este mes se ha registrado otro caso en Alicante, la víctima tenía 55 años, y no había puesto ninguna denuncia previamente. Unas horas más tarde, de ese mismo día, nos enterábamos de otro crimen machista. También en Málaga, en Rincón de la Victoria, acabaron con la vida de una mujer de 35 años siendo madre de una hija menor de edad. Presuntamente fue asesinada, dos meses antes, por su pareja encontrando el cuerpo en el fondo de un pozo.

Ellas son solo algunas de las víctimas mortales de 2026, aunque todavía hay un dato que preocupa, solo nueve de ellas habrían denunciado a su agresor. Es imprescindible hacerlo, sobre todo en verano, ya que es una de las fechas más críticas.

Los demás también podemos ayudar a las víctimas que lo están sufriendo desde dentro y tienen miedo. Alertar, informar y denunciar es un asunto de todos incluidos amigos, vecinos y familiares porque acudir a los juzgados, a la policía o a la Guardia Civil puede salvar vidas.

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