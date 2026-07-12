Roban la estatua de Curro instalada hace un mes junto a la Puerta de la Barqueta en Sevilla

La figura de Curro, la emblemática mascota de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, ha sido robada de su ubicación junto a la Puerta de la Barqueta, en la Isla de la Cartuja, apenas un mes después de su instalación. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que denunciará los hechos y que el caso será investigado.

El Consistorio ha informado del robo a través de sus redes sociales, donde ha confirmado la desaparición de la escultura, colocada en el marco de la reurbanización integral del entorno de la Puerta de la Barqueta, uno de los accesos históricos al recinto de la Expo 92.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado el suceso de "intolerable" y ha condenado públicamente lo ocurrido. Además, ha enmarcado este episodio en una sucesión de actos vandálicos registrados recientemente en la ciudad, después del destrozo de uno de los pináculos de los restaurados bancos del Paseo de las Delicias.

"Condeno públicamente estos hechos injustificables y que no tienen cabida alguna en una ciudad que es modelo de convivencia", ha manifestado el regidor.

Un homenaje al legado de la Expo

La escultura había sido instalada a petición de la Delegación de Turismo y de la Asociación Legado Expo como homenaje a uno de los símbolos más recordados de la Exposición Universal de 1992. La figura ocupaba uno de los nuevos bancos habilitados en este espacio renovado de la Cartuja.

La actuación urbanística también permitió recuperar las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que permanecían fuera de servicio desde hacía años y han vuelto a funcionar tras la ejecución de las obras necesarias.

Curro, un símbolo de la Sevilla de 1992

Curro fue la mascota oficial de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Diseñado por el ilustrador alemán Heinz Edelmann, conocido también por la dirección artística de la película de animación Yellow Submarine, el personaje representaba un ave de largo pico y llamativa cresta con los colores del arcoíris. Su nombre fue elegido mediante un concurso y acabó convirtiéndose en uno de los grandes iconos de la muestra y en un símbolo de toda una generación.

La Expo 92, celebrada entre abril y octubre de ese año en la Isla de la Cartuja, reunió a más de un centenar de países y transformó de forma profunda el desarrollo urbano e infraestructural de Sevilla, dejando como legado espacios y construcciones como el Puente de la Barqueta.

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