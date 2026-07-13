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Efemérides de hoy 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 13 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 13 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 13 de julio?

Efemérides de hoy 13 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 13 de julio?

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 13 de julio de 1942, nace el actor estadounidense Harrison Ford, uno de los iconos más emblemáticos de la industria del cine hollywoodiense. Nacido en Chicago, Illinois, Ford no hizo su debut cinematográfico hasta 1966 donde realizó un pequeño papel en la película 'Ladrón y Amante'. Continuó actuando en roles menores a lo largo de la década mientras compaginaba su trabajo principal como carpintero. Gracias a este oficio conoció a George Lucas, quien le contrató para su película 'American Graffiti' (1973), y que, posteriormente, le pidió ayuda en las audiciones de su nuevo proyecto para dar la réplica de los diálogos a los candidatos. El carisma que Ford derrochaba dejó impresionado a Lucas, optando por ofrecerle al final el papel de uno de sus personajes protagonistas: el contrabandista espacial Han Solo en 'Star Wars'. El éxito del film llevó directo al actor al estrellato, el cual consolidaría tras protagonizar dos de las producciones más influyentes de la segunda mitad del siglo XX: la saga de 'Indiana Jones' y el clásico 'Blade Runner'.

Un 13 de julio, pero de 1973, la banda británica Queen publica su álbum debut homónimo. Tras realizar giras modestas desde su formación en 1970, el grupo tuvo la oportunidad de probar los nuevos equipos de grabación de los estudios De Lane Lea en Wembley. Durante esas sesiones registraron una maqueta con cinco temas: 'Keep Yourself Alive', 'The Night Comes Down', 'Great King Rat', 'Jesus' y 'Liar'. Dicha grabación llegó a oídos de los fundadores de Trident Studios, quienes firmaron un contrato con la banda y les permitieron grabar su primer disco en sus instalaciones. Debido a la falta de presupuesto inicial, el grupo grababa de forma gratuita únicamente en las horas muertas, adaptándose a los momentos en los que el estudio no estaba ocupado por artistas consagrados.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de julio?

1713.- Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda 'Hollywoodland' en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a 'Hollywood'.

1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de 'From the Bottom of My Heart' y 'Melancholy Mood'.

1941.- Parte desde Madrid el primer grupo de voluntarios de la División Azul para incorporarse al Ejército alemán en la II Guerra Mundial y luchan contra los soviéticos.

1945.- Las Cortes sancionan el Fuero de los Españoles, ley franquista con los derechos y deberes de los españoles.

1985.- El estadio de Wembley londinense y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música 'pop' de la historia, los 'Live Aid', contra el hambre en Etiopía.

1989.- Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.

2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2006.- El Gobierno español, sindicatos y la patronal firman la reforma del sistema de pensiones. La primera de protección social tripartita en 20 años.

2014.- Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE en la consulta a la militancia. Sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba.

2015.- El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, es reelegido para el puesto, al que optaba el español Luis de Guindos.

¿Quién nació el 13 de julio?

1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.

1925.- Gustavo Torner, pintor y escultor español.

1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano

1940.- Patrick Stewart, actor británico.

1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1962.- Andoni Ortuzar, político nacionalista vasco.

2007.- Lamine Yamal, futbolista español.

¿Quién murió el 13 de julio?

1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

1931.- José Francos Rodríguez, periodista y político español.

1954.- Frida Kahlo, pintora mexicana.

2001.- Miguel Gila, humorista español.

2006.- Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid.

2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.

2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.

¿Qué se celebra el 13 de julio?

Hoy, 13 de julio, se celebra el Día Internacional del Director de Orquesta.

Horóscopo del 13 de julio

Los nacidos el 13 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 13 de julio

Hoy, 13 de julio, se celebran los santos Enrique, Anacleto, Serapio y santa Sara.

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