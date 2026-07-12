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Descenso importante de robos en los Sanfermines de este año

Las denuncias por hurtos han descendido un 46 % durante los cuatro primeros días de los Sanfermines, según los datos facilitados por la Consejería de Interior.

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Descenso importante de robos en los Sanfermines de este año | EUROPAPRESS

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Gonzalo Masip
Gonzalo Masip
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Este año, San Fermín no solo está echando un capote a los corredores. También a quienes disfrutan del ambiente festivo, ya que los robos se han reducido de forma notable. Los asistentes, eso sí, no bajan la guardia. "Hay que estar pendiente del entorno y fijarse en la gente que tienes alrededor", explica una joven. Otro visitante asegura que, por el momento, no ha sufrido ningún percance.

Entre el 6 y el 9 de julio se ha registrado casi la mitad de hurtos que en el mismo periodo de años anteriores. Un descenso que las autoridades atribuyen, en gran medida, al amplio dispositivo de seguridad desplegado durante las fiestas.

Ignacio Allí, subinspector jefe del Grupo de Comunicación de la Policía Foral, asegura que han tenido conocimiento de que delincuentes habituales comentan que ya no les compensa desplazarse a Pamplona debido a la fuerte presencia policial.

Los ciudadanos también valoran positivamente ese despliegue y aseguran que la presencia de los agentes les transmite una mayor sensación de seguridad.

A esta reducción también ha contribuido que las fiestas hayan comenzado en lunes, lo que ha supuesto una menor afluencia de visitantes durante los primeros días. "Se ha notado que había menos gente", comenta una joven pamplonesa. Otro habitual de los Sanfermines destaca que este año era mucho más fácil moverse por las calles.

Aun así, quienes acuden a Pamplona saben que conviene extremar las precauciones para evitar a los carteristas, un golpe que puede doler más que el de los cabezudos. Entre los consejos más repetidos por los asistentes están dejar las llaves del coche a alguien que lleve bolso, sujetarse los bolsillos al atravesar aglomeraciones, asegurar la riñonera con un imperdible o llevar siempre el móvil bien controlado. Un joven celebra que, este año, no conoce a nadie que haya sufrido un robo.

Porque, durante los Sanfermines, toda precaución es poca para no tener que cantar el "Pobre de mí" antes de tiempo.

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