Aparece el cadáver de un hombre ensangrentado en una vivienda de lujo de Torrevieja

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue localizado este viernes en una vivienda de la urbanización La Veleta, un complejo residencial de lujo situado en Torrevieja, Alicante. El cuerpo presentaba signos de violencia compatibles, al parecer, con heridas provocadas por un arma blanca.

Según las primeras informaciones, fue el propietario del inmueble quien encontró a la víctima, ensangrentada, en el exterior de la vivienda y alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Torrevieja, miembros de la Policía Judicial de la Comandancia y especialistas del Laboratorio de Criminalística, que realizaron la inspección ocular para recabar pruebas y esclarecer lo ocurrido.

Una vez la comisión judicial autorizó el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

En el marco de la investigación, una persona ha sido detenida por su presunta relación con los hechos, aunque la Guardia Civil no ha facilitado más detalles sobre su implicación.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones y la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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