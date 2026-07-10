Juanma Moreno, del incendio de Los Gallardos: "Todo parece indicar que una parte de las víctimas podría ser británica y belga"

El incendio de Los Gallardos ha consternado a Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha intervenido en Espejo Público para explicar la información confirmada hasta el momento. El último balance de fallecidos ofrecido por la Junta ha cifrado el número de muertos en once personas aunque en un primer momento 112 había indicado que eran doce. "Ahora mismo, confirmados, confirmados hay 11. Tenemos alguna sospecha de que podrían ser 12, pero ahora mismo, hay mucha confusión en los datos. Tenemos al menos 19 personas sin localizar, que no significa que estén fallecidas, muchas veces en incendios como este hemos localizado después en albergues, o algunos de los fallecidos son los desaparecidos que todavía no han sido identificados. Por tanto hay que ser prudentes con la cifra", dice Moreno.

El consejero Antonio Sanz avanzó que la mayoría, o la totalidad de los fallecidos podrían ser extranjeros. Un dato que respalda el presidente autonómico. "Tenemos la sospecha porque las cuatro personas que iban en un mismo vehículo iban en un vehículo con el volante a la derecha, que es el clásico británico. Además, en esa zona es muy común que extranjeros, especialmente belgas y británicos se vengan aquí una vez se jubilan".

El dispositivo es muy complicado por las características del terreno. En Los Gallardos y el Bédar "son casas que están en zonas escarpadas, muy diseminadas" y, explica Juanma Moreno: "Todo parece indicar que una parte de las víctimas podría ser de nacionalidad británica y belga".

Preguntado por si precisamente el hecho de que fuesen extranjeros pudo influir en que intentasen escapar por rutas alternativas que acabaron convirtiéndose en auténticas ratoneras. "El instinto de supervivencia te hace huir y huir sin serenidad. Si encima son extranjeros, que algunos pueden no dominar del todo el terreno, otros pueden no conocer el idioma, pueden propiciar un error".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.