La Junta de Andalucía apunta a que un tendido eléctrico podría ser la causa del incendio en Los Gallardos

Se siguen investigando las causas del incendio que se ha cobrado 11 vidas en Los Gallardos, localidad de Almería. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, apunta a que el origen de las llamas podría ser el tendido eléctrico.

El que era considerado un "incendio cuneta", tal y como ha puntualizado el consejero, ha terminado avanzando de forma exageradamente acelerada hasta acabar cubriendo un perímetro de 3.150 hectáreas y resultar uno de los más mortales del último siglo.

Al igual que Sanz, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha apuntado que el factor predominante para el comienzo de este incendio puede haber sido la caída de un poste del tendido eléctrico. De esta manera, Moreno ha confirmado en una entrevista para la Cadena Cope que se "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

La regla de los 30

El origen de las llamas puede haber sido causado por este tendido eléctrico, pero lo que más sorprende es la velocidad a la que las llamas se propagaron.

El meteorólogo César González ha explicado esta mañana una combinación de factores por los que se pueden dar estos casos tan extremos. Se trata de 'la regla de los 30', por la que se juntan tres condiciones: temperatura, velocidad del viento y nivel de humedad.

Para que la propagación del fuego sea tan acelerada como lo ha sido en este caso, las temperaturas deben ser superiores a 30 grados, los vientos han debido superar los 30 km/h y la humedad debe ser inferior al 30%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.