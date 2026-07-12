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Prealerta por sequía en 32 ayuntamientos de Galicia

En municipios de alta ocupación turística como Baiona o Vigo los embalses solo tienen agua para cinco meses

Prealerta por sequía en 32 ayuntamientos de Galicia

Prealerta por sequía en 32 ayuntamientos de Galicia

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Diana D.Torrrado
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A estas alturas del verano en España las reservas de agua se matienen a un 77% de su capacidad, a pesar de un invierno excepcionalmente lluvioso. Esto obliga a activar prealertas en comunidades como Galicia, donde la sequía afecta sobre todo a ayuntamientos en los que la población llega a triplicarse. Esto a su vez multiplica también el consumo de agua. Así los gallegos piden: “que llueva, que llueva la virgen de la cueva”. Concretamente en el municipio pontevedrés de Baiona apuntan: “La población pasa de unos 10.000 a unos 30.000 habitantes”. “En verano se triplica y evidentemente el consumo de agua es bestial”.

Control de agua, también en poblaciones turísticas

La Xunta de Galicia mantiene en prealerta más de 30 municipios de Pontevedra y A Coruña por escasez moderada de agua y tiene muy en cuenta esos lugares con alta ocupación turística. Esto no supone restricciones severas pero sí un intenso control del estado de los ríos y embalses, así como de los sistemas de abastecimiento. El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña ha destacado: “Estamos mandando un bando con recomendaciones de uso y luego algunas prevenciones, la prevención de llenar piscinas y lavado de coches”.

En esta localidad el embalse está al 60% y en Vigo, donde la población se multiplica en verano, hay agua para cinco meses, aunque este ayuntamiento en principio no se incluye en el preaviso. Los gallegos se sorprenden por la escasez de caudal en una comunidad en la que la lluvia tiene una fuerte presencia: “Es un poco curioso después de todo lo que llovió este año”. “Si no hay agua habrá que controlar eso. Entoces no se puede gastar tanta agua como antes”.

Consumo responsable

Las altas temperaturas de las últimas semanas y la escasez de precipitaciones complican la situación, preocupante en algunos puntos de España. Por eso se toman medidas y se pide conciencia y consumo responsable. Los ciudadanos son conscientes del problema: “Nos tenemos que concienciar todos que el agua es un bien escaso”. Y los alcaldes advierten que de no asumir las recomendaciones, las reservas de auga pueden seguir descendiendo. Si no llueve en las próximas semanas, algunos ayuntamientos temen que pueda haber restricciones más duras. El alcalde del municipio pontevedrés de Baiona Jesús Vázquez Almuíña apunta: “Desde el mes de marzo hasta ahora son muchos meses. Si de aquí a septiembre no llueve entonces sí que podemos tener problemas importantes”.

En puntos del interior de Galicia también establecen medidas como en la localidad ourensana de Melón, donde se limita el suministro a 800 litros de agua por vecino. La prealerta de este verano se produce antes de los previsto. Lo habitual es que llegue en agosto, por eso algunos municipios han decidido encender ya las alarmas. Aún así parece que las precipitaciones podrían estar cerca. Muchos ya miran al cielo, esperando la ansiada lluvia.

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