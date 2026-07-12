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El incendio de Peñarroya obliga a activar el nivel 2 y moviliza a la UME por su cercanía al pueblo

El fuego provoca el envío de alertas a cuatro municipios, el corte de una carretera y un amplio despliegue de medios de Aragón, el Gobierno central y la Diputación de Teruel.

El incendio de Peñarroya obliga a activar el nivel 2 y moviliza a la UME por su cercanía al pueblo

El incendio de Peñarroya obliga a activar el nivel 2 y moviliza a la UME por su cercanía al pueblo

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El incendio forestal declarado en el término municipal de Peñarroya de Tastavins (Teruel) ha obligado al Gobierno de Aragón a activar el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2 (Nivel 2) y a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la proximidad de las llamas al casco urbano.

El fuego se ha originado en una zona de masa forestal y campos de cultivo situada al norte del municipio, junto a la carretera A-2413, donde también existen varias masías y naves.

Alerta a cuatro municipios

El 112 Aragón ha enviado un mensaje del sistema Es-Alert a los vecinos de Peñarroya de Tastavins, Monroyo, Fuentespalda y Ráfales para recomendarles que permanezcan en un lugar seguro, protegidos del humo, y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil.

Además, se ha cortado al tráfico la carretera A-1414, que conecta Monroyo y Fuentespalda y enlaza con la A-2413 a la altura del cruce próximo al Parque Virgen de la Fuente y la Ermita de Abajo.

Despliegue de la UME y amplio operativo

Tras la petición del Ejecutivo aragonés, la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, ha iniciado el desplazamiento del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) para colaborar en las labores de extinción.

Mientras tanto, el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (INFOAR) ha activado el Puesto de Mando Avanzado para coordinar un dispositivo que continúa reforzándose con el paso de las horas.

En la zona trabajan el helicóptero de coordinación H0, cuatro brigadas helitransportadas con base en Peñalba, Alcorisa, Calamocha y Blancos del Coscojar, además de 19 brigadas terrestres, 11 autobombas y tres bulldozers.

A estos recursos se suman los enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha movilizado la BRIF de Daroca, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte y un avión anfibio FOCA.

En las tareas de extinción también colaboran efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, así como agricultores y vecinos de la zona.

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