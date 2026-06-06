Madrid se llena de miles de peregrinos de todo el mundo ante la visita del papa León XIV

Miles de peregrinos de distintos lugares de España y del mundo ya están llegando a Madrid para acudir a algunos de los actos programados con motivo de la visita del papa León XIV a la ciudad, que ha arrancado este sábado y se alargará hasta el martes 9 de junio. Con motivo de la visita, muchas parroquias y colegios de la capital se han transformado en puntos de encuentro multiculturales donde la hospitalidad y la expectación han marcado las horas previas a la vigilia de oración este sábado en la Plaza de Lima y la eucaristía del domingo.

Unos 2.200 jóvenes se instalan en el Colegio San Agustín

Uno de los principales puntos de concentración es el Colegio San Agustín, donde se están instalando unos 2.200 jóvenes de entre 16 y 18 años. Proceden de colegios agustinos de Málaga, Santander, León, Alicante o Ceuta, así como de las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe. Cargados con mochilas, esterillas y colchones hinchables, estos jóvenes han llegado con ilusión al colegio madrileño, cuyo polideportivo y su cancha de fútbol servirán de refugio y de espacio de convivencia para los peregrinos. El prior del colegio, el padre Argimio Martínez Fuertes, ha explicado que el centro se ha despejado para acoger a los peregrinos: "Estamos expectantes, hemos despejado el colegio para los peregrinos que vienen; algunos pasarán la noche al raso, aunque la mayoría en cubierto. Lo que nos mueve no es algo material, es algo espiritual. Es una vez en la vida, y nos ilusiona especialmente siendo un papa que ha salido de la familia de los agustinos".

Llegada de peregrinos con un marcado carácter internacional

Entre los visitantes se encuentra también un grupo de veinte estudiantes universitarios procedentes de Varsovia, pertenecientes al Club Potok, una entidad juvenil impulsada por el Opus Dei. Los estudiantes, que aprovechan los días festivos del Corpus Christi en Polonia para cerrar su curso de actividades, están alojados en la parroquia San Alberto Magno, en Puente de Vallecas, donde han realizado labores de voluntariado y mantenimiento en los jardines. Bartek Moszoro, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Varsovia y responsable de este grupo, expresa la "ilusión" de los jóvenes por ver al papa y por conocer Madrid, ya que para la mayoría es su primer viaje a España. También ha señalado que los jóvenes están muy entusiasmados por escuchar lo que dice el Papa sobre la guerra o la tecnología, en un momento clave de sus vidas, en el que están formando su opinión sobre lo que ocurre en el mundo.

Por otro lado, el Colegio Tajamar, situado en el distrito de Vallecas, ofrece cobijo a un grupo de ocho adolescentes de entre 13 y 14 años provenientes de una pequeña localidad alpina de 4.000 habitantes, que ha viajado en furgoneta hasta Múnich para tomar un avión con destino a Madrid. Varios han disfrutado de su primer viaje en avión. La solidaridad también se hace patente en la parroquia de la en el distrito de Usera para atender a las necesidades de alojamiento y manutención de un grupo de dieciséis ucranianos, residentes en distintos lugares de España que han llegado este sábado.

Este sábado está prevista una misa para unas 3.000 personas en el propio colegio. Después, los peregrinos partirán hacia la vigilia que presidirá el Papa en la Plaza de Lima, situada a unos diez minutos a pie por el paseo de la Castellana. Este grupo tendrá asignado su espacio en Nuevos Ministerios, según ha explicado el padre Juan Manuel Paniagua, responsable de la pastoral del centro.

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