Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja hoy sábado 6 de junio: Comprobar décimo del sorteo, en directo

¡Comienza el sorteo de la Cruz Roja! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy sábado 6 de junio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte más de 100 millones de euros en juego. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional en directo.