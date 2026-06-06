Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja hoy sábado 6 de junio: Comprobar décimo del sorteo, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 6 de junio, que reparte más de 100 millones de euros.
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PREMIO A LAS 4 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 4 cifras agraciadas en el sorteo extraordinario de la Cruz Roja de hoy son: 5695, 7328, 7087. Los números premiados en el sorteo del sábado 6 de junio, se llevan 3.750 euros a la serie, 375 euros por décimo.
PREMIO A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS
Los números premiados con 750 euros a la serie de la extracción de las 3 últimas cifras en el sorteo de hoy sábado 6 de junio del sorteo de la Cruz Roja de la Lotería Nacional son: 249, 723, 879, 475, 034, 532, 332, 332 y 410
PREMIOS A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS
Las últimas 2 cifras agraciadas en el sorteo de la Cruz Roja de hoy son 93, 92, 29, 33 y 21. El premio del sorteo de hoy sábado 6 de junio es de 300 euros a la serie, 30 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN DIRECTO
¡Comienza el sorteo de la Cruz Roja! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy sábado 6 de junio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte más de 100 millones de euros en juego. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional en directo.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL
Ya falta poco para que comience el sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional. Te recordamos que el primer premio es de 1.500.000 euros a la serie, el segundo premio ofrece 300.000 euros a la serie. ¡Muchas suerte a todos los participantes!
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
En la Lotería Nacional de hoy se reparte el 70% de la emisión. Para poder participar solo hay que escoger un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Asimismo, el orden de extracción es el siguiente: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, doce extracciones de 5 cifras, tercer premio, segundo premio, primer premio y reintegros.
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro del Sorteo de la Cruz Roja no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 6 de junio ganarías 15 euros al décimo.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
En el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador y al segundo premio, ¡también ganas!
PREMIOS DE 4 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz Roja reparte 4 premios para los acertantes de alguna de las extracciones de 4 cifras. Los décimos ganadores de este premio en el sorteo de hoy sábado 6 de junio se llevan 375 euros al décimo.
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Los primeros premios que se conocerán del sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
DOCE EXTRACCIONES DE CINCO CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
En este sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy sábado 6 de junio hay 12 extracciones de cinco cifras dotados de 75.000 euros a la serie, es decir, 7.500 euros el décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy sábado 6 de junio. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional de hoy está dotado de 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional de hoy sábado 6 de junio está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El primer premio de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy sábado 6 de abril está dotado de 1.500.000 euros a la serie, es decir, 150.000 euros el décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
La emisión del sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete de la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de la Cruz Roja.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy reparte un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
La Lotería Nacional de la Cruz Roja de hoy, sábado 6 de junio, dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
LOTERÍA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de la Cruz Roja en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 6 de junio que reparte un primer premio de 1.500.000 euros a la serie.
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