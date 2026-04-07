Una niña de 6 años, agredida sexualmente por un amigo de sus padres en Castellón

Le pidieron que cuidara de sus hijos porque de manera repentina tenían que salir de casa. El presunto agresor accedió y se quedó a cargo de los dos menores de un matrimonio amigo en su domicilio de Castellón. Había total confianza y nada hacía sospechar que fuera actuar contra la pequeña.

Cuando la pareja volvió a casa se encontró con una escena que los dejó sin palabras. Su amigo Roberto estaba con los pantalones bajados y la niña sin ropa. Él les dijo que le estaba poniendo el pijama a la menor.

Tras escuchar a su hija, los padres no dudaron en denunciar. El presunto agresor sexual fue detenido por la policía nacional de Castellón y puesto a disposición judicial.

Libertad con medidas cautelares

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón dictó el pasado 5 de abril la libertad con cautelares para el detenido que queda investigado en una causa abierta por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

El hombre no podrá acercarse a menos de 1000 metros de la menor, su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar que frecuente, ni comunicarse con ella por ningún medio, por un periodo de 9 meses. La jueza ha acordado además como medidas cautelares la retirada del pasaporte del detenido, la prohibición de salida del territorio nacional y la comunicación de cambio de domicilio, si se produjera. El hombre deberá comparecer semanalmente ante el juzgado.

Otro caso de agresión sexual en Valencia

Los hechos se desarrollaron en un descampado del barrio de Malilla, en Valencia. Un vecino alertó a la policía de que había visto a dos hombres agrediendo sexualmente a una mujer dentro de un vehículo. Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a uno de los implicados en el momento de la presunta agresión. Ambos, hermanos de 56 y 71 años, fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado a Antena 3 Noticias que la jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado la puesta en libertad de los dos detenidos.

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