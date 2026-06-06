El Papa bromea sobre Bad Bunny a su llegada a España: "No sé si podré conocerle, él estará en su concierto"

El papa León XIV ha afirmado este sábado que llega a España para saludar "a toda la sociedad" porque la Iglesia tiene "un mensaje para todos", en sus primeras palabras a los periodistas que viajan con él en el avión papal, antes de aterrizar en Madrid para iniciar su primera visita apostólica al país.

"Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión", ha señalado el pontífice, que, como prior de los agustinos, realizó cerca de 50 viajes a España.

León XIV ha explicado que se trata de "una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo", aunque ha subrayado que también quiere saludar al conjunto de la sociedad española.

La Iglesia, ha añadido, tiene "un mensaje para todos", como, según ha indicado, se recoge en su encíclica 'Magnifica Humanitas', publicada el 25 de mayo y dedicada a los desafíos de la inteligencia artificial.

El pontífice ha deseado a los periodistas un buen viaje y ha confiado en que esta visita sea una oportunidad "para descubrir el entusiasmo".

"Hay muchos jóvenes, así me han dicho; compartiendo la alegría de la fe podremos dar un mensaje muy bueno", ha afirmado.

También ha adelantado que para cada una de las ciudades que visitará tiene "un mensaje particular" y que, para vivir la fe, anunciará "el amor, la caridad y el respeto a cada ser humano".

El Papa ha respondido a las preguntas de los periodistas

Durante el breve encuentro con la prensa a bordo, el Papa también ha respondido con tono distendido a algunas preguntas. Preguntado sobre si se encontrará con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que está en Madrid de gira, ha dicho que no sabe si podrá conocerle porque, mientras él tenga un acto, el artista estará en su concierto.

También ha bromeado sobre fútbol y ha asegurado que, aunque el Papa "es de todos los equipos", Prevost "es del Real Madrid". Sobre si ha aprendido algo de catalán, ha respondido que "solo sabe decir bon día".

El avión de Ita Airways en el que viaja León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras tomar tierra, la aeronave, que exhibía en las ventanillas de cabina las banderas de España y del Vaticano, se ha detenido junto al pabellón de Estado, donde el nuncio apostólico, Piero Pioppo, ha subido para darle la bienvenida.

El Papa ha pisado suelo español a las 10:33 horas y ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, así como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades civiles y eclesiásticas.

Los primeros ciudadanos en saludarle han sido un grupo de familias con niños, algunos con discapacidad, entre aplausos, banderas españolas y del Vaticano, y gritos de "viva el Papa". Algunos menores le han entregado obsequios, entre ellos un bastón para invidentes y una carta.

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