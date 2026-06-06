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Estas han sido las palabras de León XIV en su primer discurso en España

El rey ha destacado ante el Papa la "enorme labor social" de la Iglesia católica y ha estimado que no puede haber mayor contraste con esa realidad que "el dolor causado por los casos de abuso".

Estas han sido las palabras de León XIV en su primer discurso en España

Estas han sido las palabras de León XIV en su primer discurso en España

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Paula V. Sisó
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El Papa ha iniciado este sábado su visita a España con un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el que ha apelado a la reconciliación nacional, al multilateralismo y a la responsabilidad histórica del país en la construcción de una Europa alejada del identitarismo y abierta a la complejidad.En su primer acto oficial tras su llegada a Madrid, el pontífice ha agradecido la acogida recibida y ha evocado el vínculo histórico de España con el Evangelio, una relación que, según ha subrayado, ha dejado una profunda huella espiritual, cultural y social.

En ese contexto, ha reivindicado las figuras de san Juan de la Cruz, santa Teresa de Ávila y san Ignacio de Loyola como referentes de una espiritualidad capaz de iluminar también los desafíos del presente. Ha dedicado buena parte de su intervención a reclamar una convivencia basada en el respeto y en la escucha. "Evitemos las palabras que humillan o enfrentan", ha afirmado ante representantes institucionales y diplomáticos, en una llamada directa a superar la polarización política y social.

El pontífice reslta además la convivencia medieval entre cristianos, musulmanes y judíos en la península ibérica como ejemplo de encuentro entre culturas y religiones. A su juicio, esa memoria histórica puede servir como inspiración para afrontar un tiempo marcado por los discursos excluyentes y por la dificultad de reconocer al otro.También ha lanzado una advertencia sobre el papel de las redes sociales en la vida pública. "Los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita", ha señalado, al alertar de los riesgos de una comunicación dominada por la confrontación, la simplificación y la desconfianza.

En otro momento de su discurso, el Papa ha pedido apostar de forma decidida por la educación, la universidad y la investigación, frente al aumento del gasto en armas y en muros. Según ha defendido, invertir en conocimiento y formación es una condición indispensable para construir sociedades más libres, justas y capaces de dialogar. El pontífice ha llamado asimismo a España a desempeñar un papel de liderazgo en Europa, no desde la nostalgia ni desde el repliegue identitario, sino desde una visión capaz de asumir la diversidad y la complejidad del mundo actual. El discurso ha terminado con un mensaje de reconciliación, cooperación internacional y defensa del multilateralismo. "¡Que Dios bendiga a España!", proclamó el Papa al cerrar su primera intervención pública en el país.

El Rey reivindica la unidad como instrumento para la paz

En su discurso de bienvenida, el rey ha trasladado al Papa, en nombre de la Familia Real, del Gobierno, de las instituciones del Estado y del pueblo español, "la más cordial bienvenida a España", y ha destacado el vínculo del pontífice con la lengua española y con Iberoamérica.Felipe VI ha subrayado el arraigo de la fe católica en la historia y la cultura del país, ha reconila labor social de la Iglesia y de los misioneros españoles, y ha aludido al dolor causado por los abusos, ante los que valoró la "claridad y firmeza" del Papa en el proceso de reparación. El monarca ha elogiado además su formación científica y humanista, así como su reflexión sobre los desafíos de la inteligencia artificial, antes de cerrar con una apelación al diálogo, la escucha y la unidad "como vehículo e instrumento para la paz". El jefe del Estado español ha asegurado que "la fe católica está enraizada en nuestro país" y sin ella, ha dicho, "nuestra historia y nuestra cultura no se entenderían".

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