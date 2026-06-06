Las anécdotas más destacadas de la llegada del papa León XIV a España

Este sábado, 6 de junio, el Papa León XIVaterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su recorrido por España con una primera parada en la capital. Su llegada dejó varias anécdotas y momentos curiosos.

El primero de ellos fue un pequeño error protocolario: la bandera del Vaticano colocada en la pista del aeropuerto estaba al revés, un detalle del que se percataron rápidamente en las redes sociales.

Otro de los momentos más comentados fue la forma en la que el papa León XIV descendió por las escalerillas del avión, sin agarrarse al pasamanos, convirtiéndose en el primer pontífice en varios años en hacerlo.

El Papá León XIV | EFE

El Ayuntamiento de Madrid obsequió al papa León XIV con un ejemplar especial de 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid', una histórica obra sobre la capital escrita por Jerónimo de la Quintana en 1629. El libro, encuadernado artesanalmente por la Imprenta Municipal-Artes del Libro, fue diseñado especialmente para esta visita e inspirado en la tradición libraria del Vaticano.

Además, el pontífice y su comitiva recibieron un rosario, 30 decenarios y un libro de acuarelas de monumentos madrileños elaborados a mano por personas con discapacidad intelectual de la Fundación Götze. También degustaron unas pastas de almendra elaboradas por las monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel.

Asimismo, unos niños ciegos le regalaron un bastón de manos con los colores de la bandera del Vaticano, en uno de los momentos más emotivos de la jornada. Además, una familia que acudió al aeropuerto para recibir al Papa le entregó una talla de madera de una virgen.

Durante el vuelo, el pontífice también recibió varios obsequios. El fotoperiodista Daniel Ibáñez Rodríguez le entregó una estatuilla del apóstol San Jorge, patrón de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, León XIV le firmó una pelota de béisbol.

Primer regalo Papa León XIV | EFE

El Papa León XIV firmando una pelota de béisbol | EFE

También fue el primer pontífice en pronunciarse sobre un artista urbano, en este caso Bad Bunny, al asegurar que no sabía si podría mantener un encuentro con él debido a la incompatibilidad de sus agendas.

León XIV también bromeó sobre fútbol durante su viaje y confesó que, aunque el Papa "es de todos los equipos", Robert Prevost "es del Real Madrid".

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