La madre de la bebé muerta por quemaduras acusa a su expareja: "Mi niña no estaba ni enjabonada, él tenía la idea de hacerlo"

La Policía Nacional continúa investigando la muerte de una bebé de 14 meses a causa de las quemaduras sufridas mientras, presuntamente, la bañaba la pareja de su madre. Por el momento, los agentes mantienen todas las hipótesis abiertas a la espera de una autopsia. Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que también ha afirmado que no se han producido detenciones.

Toscano ha agregado que siguen a la espera de que la autopsia "muestre alguna posible etiología" que podrá determinar "cuál es el camino más acertado de todas esas variables" que barajan los investigadores. Asimismo, ha pedido respeto para la investigación consciente de la "inquietud" familiar y social que genera el caso.

"Vi a mi niña quemada de arriba a abajo"

La familia de la bebé fallecida está destrozada por esta tragedia. La madre de la bebé de 14 meses ha manifestado que su novio descuidó la atención sobre la menor poco tiempo y que "dijo que buscaba una toalla" en el cuarto de baño.

Así lo ha relatado Andrea Ordalo, que en declaraciones a los medios de comunicación ha explicado que los hechos se produjeron el pasado 14 de abril en la localidad sevillana de Bormujos. En concreto, cuando ambos volvieron a casa con la menor tras ver una procesión de Semana Santa.

Tal y como ha descrito, el hombre la bañó y en "cuestión de tres o cuatro minutos", Andrea escuchó llorar a su hija. "Es cuando él sale del cuarto de baño para decirme que se ha quemado y yo, inmediatamente voy para allá y veo a mi niña quemada de arriba a abajo", ha explicado.

"Si hubiese sido un accidente, mi niña se quema el brazo o una manita"

Andrea sostiene que "si hubiese sido un accidente", su hija "se quema el brazo o la manita", no el cuerpo al completo. Asimismo, detalla que su hija tiene 14 meses y que por tanto, "no anda". Además, insiste en que estos hechos han sucedido en "una placa de ducha, no en una bañera".

La madre de la bebé considera que su pareja ya "tenía la idea de hacer lo que ha hecho" e insiste en que todo fue muy rápido detallando que su hija "no estaba ni enjabonada".

Andrea Ordalo ha manifestado que, en su momento, presentó una denuncia contra el que entonces era su pareja y detalla que dicha denuncia ha sido modificada para indicar que desde el día de los hechos no tiene contacto con el presunto autor de los mismos.

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