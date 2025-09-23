Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rafa Nadal denuncia la suplantación de su imagen y voz con inteligencia artificial

El extenista manacorí y ganador de 22 grand slam denuncia "publicadad engañosa" en la que se utiliza "una figura que imita mi imagen y voz".

Rafa Nadal, emocionado en el Mart&iacute;n Carpena

Rafa Nadal, emocionado en el Martín CarpenaEfe

Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam, ha alertado este martes de la publicación en algunas plataformas de vídeos falsos en los que aparece una figura que imita su imagen y su voz, en los que se le atribuyen consejos o propuestas de inversión que él no ha realizado.

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz", denuncia el ganador de 14 Roland Garros.

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo", avisa Rafa Nadal.

En su cuenta de LinkedIn, Rafa Nadal reconoce que la IA "es una herramienta con un enorme potencial, que puede aportar avances extraordinarios en la educación, la medicina, la comunicación y también en el deporte".

"Sin embargo, también puede ser utilizada de forma irresponsable, creando contenidos falsos que generan confusión y pueden llegar a engañar a muchas personas", añade el extenista balear.

"Como sociedad, tenemos el reto de aprender a distinguir entre lo real y lo manipulado, y de promover un uso ético y responsable de la tecnología. Creo que la innovación siempre es positiva cuando se pone al servicio de las personas, pero debemos ser conscientes de sus riesgos y actuar con sentido crítico", asegura Rafa Nadal.

Mensaje completo de Rafa Nadal en LinkedIn

Hola a todos,

Quiero compartir este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero que considero necesario.

En los últimos días, junto a mi equipo hemos detectado que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados con inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y mi voz. En esos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que en ningún caso provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa y completamente ajena a mí. Os pido que tengáis precaución: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes.

La inteligencia artificial es una herramienta con un enorme potencial, que puede aportar avances extraordinarios en la educación, la medicina, la comunicación y también en el deporte. Sin embargo, también puede ser utilizada de forma irresponsable, creando contenidos falsos que generan confusión y pueden llegar a engañar a muchas personas.

Como sociedad, tenemos el reto de aprender a distinguir entre lo real y lo manipulado, y de promover un uso ético y responsable de la tecnología. Creo que la innovación siempre es positiva cuando se pone al servicio de las personas, pero debemos ser conscientes de sus riesgos y actuar con sentido crítico.

Gracias a todos por vuestra atención y por el apoyo constante.

