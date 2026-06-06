14.000 agentes y 4 fases, así es el histórico dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV a Madrid

Millones de personas son las que se estiman que pasarán por Madrid con motivo de la visita del papa León XIV. Este sábado el pontífice ha aterrizado en la capital y ha comenzado su agenda con actos que comienzan en el Palacio Real y finalizaran, en el día de hoy, con una vigilia en la Plaza de Lima.

Ante un evento de gran calibre, se ha diseñado un plan de seguridad histórico que pondrá a prueba a España en concentraciones multitudinarias. Lo han bautizado como 'Gracia', una palabra latina de especial relevancia en el catolicismo.

Madrid, Cataluña, Gran Canaria y Tenerife, serán los cuatro lugares que visite el papa. Desde este sábado a las 10:00 horas que ha llegado a Barajas hasta las 15:00 del viernes 12 que abandone las islas: un total de 6 días, 4 horas y 30 minutos.

Para ello se ha estudiado al detalle los casi 40 actos agendados que contarán con un amplio despliegue de efectivos: 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 Mossos d'Esquadra; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria.

Las cuatro fases

El operativo se ha dividido en cuatro fases, dos de ellas ya culminadas, la 'previa', iniciada desde que se confirmó la visita, y la denominada 'preventiva' que finalizó el pasado domingo. Desde el lunes, ya comenzó la fase de 'alerta' y antes del aterrizaje, este sábado, las fuerzas de seguridad han activado la fase 'critica'.

Esta última comprenderá las tres sedes de la visita del papa. En Madrid, desde la medianoche del 6 de junio hasta a las 13:30 horas del día 9; en Barcelona desde las 07:00 del 9 a las 08:00 horas del 11 de junio y en Canarias, desde la medianoche de ese 11 de junio hasta que el avión del papa abandone el día 12 el espacio aéreo español.

Efectivos del operativo

La Policía Nacional será quien lidere este despliegue con la implicación de decenas de unidades que van desde el Grupo Especial de Operaciones (GEO), pasando por los grupos competentes en materia de seguridad ciudadana, con un importante número de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y Unidad de Prevención y Reacción (UPR), según han explicado a EFE, fuentes próximas al operativo.

Además de agentes, también participan en este operativo caballería, guías caninos, medios aéreos, subsuelo o brigadas móviles, así como funcionarios adscritos a la Comisaría General de Información y efectivos que ciberpatrullan las redes con el fin de detectar posibles amenazas.

El pontífice cuenta con seguridad propia que le acompaña, la Guardia Suiza Pontificia. Sin embargo para esta visita también se integrarán policías de paisano, tanto a pie como en vehículo, de la Unidad Central de Protección, quienes se encargarán del círculo de protección más cercano.

Blindaje residencia

No obstante, la seguridad no se centra solo en los actos sino también en sus residencias. En los alrededores habrá un robusto perímetro de seguridad tanto en la Nunciatura Apostólica de Madrid y en los palacios episcopales de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Se calcula que un millón de personas asistan a la misa del domingo en la plaza de Cibeles, miles en la Sagrada Familia y las eucarísticas que se celebrarán Las Palmas y Santa Cruz Tenerife. Para ello se establecerán controles e, incluso, el servicio de armamento de la Policía instalará arcos detectores de metales y sustancias explosivas. Además se unirán 450 alumnos de la academia de Policía de Ávila, mientras que otros 2.100 futuros agentes apoyarán a la UIP en los alrededores de los filtros y cordones de seguridad por las calles afectadas.

Para que nada falle se establecerán centros de mandos operativos en los que participará personal de las instituciones implicadas, así como los servicios de emergencias. Dadas las características singulares de este viaje, el plan de seguridad ha quedado recogido en una instrucción (la 2/2026) firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con el objetivo de articular un marco común de gestión.

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