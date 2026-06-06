Dos detenidos por el violento robo de un reloj de 50.000 euros en Palma

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona a dos hombres por un robo con violencia de un reloj valorado en 50.000 euros a un turista en un restaurante en Palma. Según ha dado a conocer el cuerpo policial a través de un comunicado, los hechos han tenido lugar el pasado domingo sobre las 15:00 en el barrio del Molinar de Palma.

Tras comer en un restaurante de la zona, la víctima se dirigió a su vehículo, momento en el que fue abordada por detrás por un joven que le arrebató el reloj que llevaba en la muñeca, valorado en 50.000 euros. El ladrón se fue corriendo y subió a una motocicleta ocupada por un segundo hombre que le esperaba y huyeron por la calle Llucmajor.

Los ahora arrestados son de origen italiano, por lo que el Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación con la colaboración de un oficial de enlace en Madrid que pertenece a la Polizia di Stato de Italia. Tras numerosas pesquisas, los agentes averiguaron que los ladrones habían alquilado una motocicleta con documentación falsa y que utilizaron el vehículo para la huida. Los agentes localizaron la motocicleta, que fue inspeccionada y entregada a la empresa de alquiler.

Después de identificar a los presuntos autores del ataque, averiguaron que habían abandonado la isla en un avión destino a Barcelona, y con la ayuda del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto de la ciudad condal, que lograron el arresto. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Modus operandi

Los robos de relojes de alta gama los suelen cometer bandas especializadas de origen napolitano o magrebí que vienen operando en las islas desde hace años. Son grupos organizados en los que existe un reparto de tareas y unas jerarquías establecidas, por lo que actúan con reglas y modus operandi bien definidos.

Los grupos permanecen poco tiempo en la zona donde están actuando, tienen una gran adaptación para la comisión de los referidos hechos delictivos y abandonan el país tan pronto hayan sustraído los relojes. Pueden coincidir o solaparse varios grupos independientes actuando en la misma demarcación.

Utilizan como modus operandi la vigilancia y seguimiento de las víctimas, normalmente por zonas concurridas de establecimientos de lujo. Posteriormente, buscan el lugar propicio para ejercer violencia sobre las víctimas para sustraerles los relojes, y en algunos casos llegan al punto de derribarlas contra el suelo o golpearlas.

Después ejecutan su huida con el apoyo de un conductor a bordo de un vehículo a gran velocidad, poniendo en peligro tanto el tráfico rodado como a los viandantes que se puedan encontrar por la zona.

Además, utilizan documentación de identidad falsa para el registro en hoteles o el alquiler de vehículos que utilizan para la huida del lugar de los hechos, y abandonan el país de manera casi inmediata tras la comisión del delito. Los operativos policiales han conseguido la detención de numerosos miembros de estos grupos que han ingresado en prisión.

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