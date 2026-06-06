Centro Cáritas
La parada del Papa con los más vulnerables de Madrid
La primera cita del Papa León XIV en su viaje en España, tras saludar a los Reyes, será en el Centro CEDIA 24H de Cáritas. Un lugar para personas sin hogar que ha atendido a más de 2.500
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El Centro de Información y Acogida CEDIA 24 horas es el recurso específico de Cáritas diocesana de Madrid para acompañar a personas en situación de sin hogar desde un enfoque integral, ofreciendo un espacio abierto los 365 días del año y cruzar su pierta para Ernesto es empezar a tener dignidad como persona. Este centro le ha cambiado la vida. En el centro de día, abierto a hombres y mujeres, se ofrece un espacio de acogida, escucha y acompañamiento donde las personas pueden cubrir necesidades básicas, participar en actividades y comenzar o continuar su proceso de inclusión social.
El Papa León XIV con los más vulnerables
Gracias a CEDIA, Elmer ha podido entregar a tiempo su documentación para regularizar su estancia en nuestro país. Trixia, que tras sufrir transfobia, violencia de género, o dormir en un banco, ahora tiene un lugar donde mantener su higiene, comer y relacionarse con otras personas a través de talleres y juegos. Ha vuelto a nacer. En el año 2025 atendieron a más de 2.500 personas acompañadas por 70 personas voluntarias, y educadores sociales. Pero el trabajo de CEDIA no termina en la acogida, una vez cubiertas las necesidades inmediatas y estabilizada la persona, se inicia un acompañamiento formal y estructurado. A cada usuario se le asigna un equipo técnico compuesto por un trabajador social y una psicóloga. A partir de este momento, el individuo se convierte en el auténtico protagonista de su propio proceso de cambio.
Primera visita sin protocolo
El modelo de CEDIA se aleja del asistencialismo paternalista para centrarse en una atención 100% orientada a las capacidades de la persona. El centro proporciona las herramientas, el apoyo técnico y el entorno seguro, pero es el compromiso y la autonomía del propio individuo lo que garantiza el éxito. La experiencia demuestra que la totalidad de las personas que asumen las riendas de su vida con seriedad logran transitar hacia una vida normalizada. Esta será la primera visita no protocolaria que tendrá el Papa León XIV en Madrid. Hoy, a las 18:00 horas, entrará por la puerta del centro que da a la calle de la Alhambra, la puerta de salida de emergencia del centro de noche, y dentro de este enclave de Cáritas conocerá algunas de las historias de las 92 personas que acoge el centro.
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