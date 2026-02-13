Sor Sión y sor Paloma, entre las exmonjas de Belorado acusadas de maltrato a otras religiosas mayores: "Las hemos querido a rabiar"

La causa que rodea al monasterio de Belorado suma un nuevo capítulo judicial. Ocho exclarisas cismáticas han declarado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao tras la investigación por presunto maltrato a cinco religiosas de avanzada edad que permanecían bajo su cuidado. Han sido acusadas por delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.

La investigación se abrió tras las denuncias de familiares que alertaban de supuestas restricciones en las visitas y las condiciones en las que vivían cinco religiosas de entre 87 y 101 años en el monasterio de Orduña, dependiente de la comunidad de Belorado. A raíz de un informe que cuestionaba la situación higiénico-sanitaria del convento de Orduña, la autoridad judicial ordenó en diciembre su traslado al Hospital Universitario de Basurto.

Las exclarisas sostienen que los informes médicos no reflejan indicios de violencia ni abandono y defienden que el trato dispensado fue adecuado. Cuatro de ellas se han desplazado hasta la capital vizcaína, mientras que el resto ha comparecido por vía telemática. A su salida de los juzgados, dos de ellas, sor Sión y sor Paloma, han asegurado a los medios que siempre han tratado a las hermanas mayores “con mucho mimo, cariño y respeto” y defienden que el vínculo era “impresionante”.

Confían en que se archive el caso

Según han explicado, desconocen el estado actual de sus antiguas compañeras ya que se les ha impedido el contacto. Además, aseguran que se enteraron a través de la prensa del fallecimiento de sor Getsemaní, la hermana de 89 años que estaba ingresada en el Hospital Universitario de Burgos debido a su delicado estado de salud.

El caso se encuentra en fase de instrucción y, tras la declaración de las investigadas, deberán comparecer los testigos. El abogado de las religiosas, Florentino Aláez Serrano, ha manifestado su confianza en que el procedimiento termine archivándose.

Al mismo tiempo, las exclarisas afrontan también un proceso de desahucio del monasterio de Belorado y otros procedimientos vinculados a la presunta venta irregular de patrimonio, en un conflicto abierto con el Arzobispado de Burgos y su antigua congregación.

