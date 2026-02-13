Noticias de hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Las incidencias que deja el temporal en España, o la cumbre de líderes europeos, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 13 de febrero de 2026.

El temporal deja numerosas incidencias

Esta madrugada, han vuelto a sonar las alarmas en Andalucía. En Cádiz, Málaga y Sevilla. Las borrascas no dan tregua a la comunidad más castigada en lo que va de año. Hay alerta naranja por lluvias intensas en Grazalema, la zona cero de pasados temporales, también en Ubrique, donde la tierra ya no es capaz de absorber más agua.

Además, hemos conocido la muerte de una mujer que se encontraba entre los heridos en estado crítico por el viento en Cataluña.

Europa se olvida de Sánchez

Pedro Sánchez, ignorado por sus socios europeos. Italia y Alemania organizaron encuentros previos a la cumbre de líderes en los que el presidente de Gobierno no fue invitado. Meloni y Merz pasan factura a España por la regularización de inmigrantes y el escaso gasto en defensa.

