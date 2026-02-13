El momento en el que el mar se 'traga' a un hombre que intentaba meterse en el agua en La Gomera

A partir de las diez de la mañana del jueves, el Gobierno de Canarias declaró situación de prealerta por fenómenos costeros en La Gomera con olas que podían alcanzar los 3 o 4 metros de altura. La borrasca Oriana también ha puerto el aviso para este viernes en todas las islas y aconsejaban no situarse cerca de muelles y sobre todo no bañarse en playas donde haya fuerte oleaje.

Pero este viernes, no un hombre no siguió esta última recomendación. En mitad de la alerta por fuerte oleaje estaba intentó meterse al mar, con tan mala suerte que fue arrastrado por el agua y el mar se lo 'tragó'. Tras unos segundos de angustia el individuo reaparece y varias personas tuvieron que proceder a su rescate.

Cogieron una cuerda y la tiraron al mar para que el hombre pudiese conseguir salir del agua. Afortunadamente todo quedó en un susto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.