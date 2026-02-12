Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina

Ha ocurrido sobre las 20:11 horas poco antes de la llegada del tren a la estación.

Luis Alcantud
Publicado:

Un hombre ha muerto este jueves al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina. El tren era de la línea Chamartín-Badajoz. Ha ocurrido sobre las 20:11 horas poco antes de la llegada del tren a la estación.

El accidente, ocurrido a unos dos kilómetros de la ciudad, no ha causado daños a ninguno de los 206 pasajeros que viajaban en el convoy, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera así como una UVI que únicamente ha podido certificar la muerte de este hombre, el único ocupante del vehículo.

Circulación interrumpida

A las 21:45 se encuentra interrumpida la circulación entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas de la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres.

