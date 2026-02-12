Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina

Un hombre ha muerto este jueves al ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina. El tren era de la línea Chamartín-Badajoz. Ha ocurrido sobre las 20:11 horas poco antes de la llegada del tren a la estación.

El accidente, ocurrido a unos dos kilómetros de la ciudad, no ha causado daños a ninguno de los 206 pasajeros que viajaban en el convoy, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera así como una UVI que únicamente ha podido certificar la muerte de este hombre, el único ocupante del vehículo.

Circulación interrumpida

A las 21:45 se encuentra interrumpida la circulación entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas de la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres.

