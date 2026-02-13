Efemérides de hoy 13 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 13 de febrero? 

El 13 de febrero de 2004, se celebra en París el primer sorteo de la lotería europea Euromillones. Se trata de un juego común creado por operadores de loterías de varios países del continente. En su lanzamiento participan inicialmente España, Francia y el Reino Unido, a los que se suman poco después otros estados europeos. El sorteo inaugural ofrece un bote mínimo de 15 millones de euros y establece un sistema basado en la selección de 5 números, del 1 al 50, y 2 estrellas, con números del 1 al 12.

Euromillones es una de las loterías más populares de Europa, gracias a sus elevados premios y a su carácter transnacional. Con el paso de los años, el bote máximo alcanza cifras históricas superiores a los 200 millones de euros, tras varias modificaciones del reglamento. En España, el juego es gestionado por Loterías y Apuestas del Estado y se integra rápidamente en los hábitos de juego, convirtiéndose en una cita semanal habitual para millones de jugadores.

Un 13 de febrero, pero de 1668, la Corona española reconoce oficialmente la independencia de Portugal con la firma del Tratado de Lisboa. El acuerdo pone fin a 28 años de conflicto, conocido como la Guerra de Restauración Portuguesa. La guerra se había iniciado en 1640 cuando Portugal proclamó rey a Juan IV de la Casa de Braganza, rompiendo la unión dinástica con España que había comenzado en 1580.

El tratado establece las fronteras definitivas entre ambos reinos y reconoce su derecho a gobernarse de manera independiente. Por otro lado, España se encuentra en un periodo de debilidad a causa de los conflictos internos, lo que facilita la separación. Este acuerdo permite a Portugal centrarse en sus colonias y en la expansión comercial, mientras España inicia un proceso de reorganización política y económica.

¿Qué pasó el 13 de febrero?

1801.- Francia y España firman el Convenio de Aranjuez, por el que se establecía la alianza para combatir a las fuerzas de Gran Bretaña.

1837.- El escritor romántico y periodista español Mariano José de Larra se suicida en Madrid de un disparo en la sien.

1867.- Un Real Decreto prohíbe en España las recomendaciones en la tramitación de asuntos propios de la Administración pública.

1895.- La dinastía Qing de China capitula ante el naciente Imperio del Japón, tras una guerra por el control de Corea.

1917.- La legendaria espía Mata-Hari es arrestada en París acusada de traición, en el marco de la Primera Guerra Mundial.

1960.- El Gobierno francés hace detonar su primera bomba atómica, llamada "Gerboise bleue", en el Sahara francés, durante la guerra de Argelia.

1972.- El esquiador español Francisco Fernández Ochoa gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo (Japón).

2001.- Javier Bardem se convierte en el primer intérprete español nominado al Oscar al mejor actor.

2003.- Un equipo multidisciplinar del madrileño Hospital La Paz reemplaza con éxito, por primera vez en el mundo, la aorta torácica por una prótesis en un paciente con aneurisma.

2021.- Donald Trump supera su segundo "impeachment", tras resultar absuelto en el juicio político por el asalto al Capitolio.

¿Quién nació el 13 de febrero?

1903.- Georges Simenon, escritor belga.

1934.- Josep María Carandell, escritor español.

1956.- Peter Hook, músico británico, bajista de Joy Division.

1974.- Robbie Williams, músico británico.

1988.- Irene Montero, política española.

1994.- Memphis Depay, futbolista neerlandés.

¿Quién murió el 13 de febrero?

1571.- Benvenuto Cellini, orfebre y escultor renacentista italiano.

1837.- Mariano José de Larra, escritor y periodista español.

1883.- Richard Wagner, músico alemán.

2002.- Ramón Moreno Grosso, futbolista español.

2016.- Concha Goyanes, actriz española.

2023.- José María Gil-Robles, político y abogado español.

¿Qué se celebra el 13 de febrero?

El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio.

Horóscopo del 13 de febrero

Los nacidos el 13 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero, se celebran san Esteban y san Benigno.