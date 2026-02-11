Muere el influencer Xisco Quesada a los 28 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas

El cáncer ha ganado la batalla al joven Xisco Quesada, que se convirtió en referente por compartir su lucha contra un agresivo cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. El mallorquín de 28 años ha muerto este miércoles en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, donde pasó sus últimos momentos acompañado de sus seres queridos, dejando a sus dos hijos y su prometida, a quien le pidió matrimonio tan solo 48 horas después de conocer su diagnóstico de cáncer.

Ha sido la familia quien ha comunicado a través de sus redes el fallecimiento de Quesada, donde subrayan su gran labor en concienciación y divulgación sobre la enfermedad: "vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras."

La familia asegura que el joven "luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia. Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles". También agradecen el cariño de sus seguidores, y piden ahora entender el dolor de su entorno más cercano: "Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles".

Recibió una gran donación para los tratamientos

Quesada se ganó su reconocimiento en las redes sociales convirtiéndose en un verdadero referente. Compartía su día a día durante los tratamientos, y ofrecía reflexiones personales y consejos a quienes también sufrían situaciones parecidas. Además, no se escondía para enseñar los estragos más duros del proceso. Todo esto le ayudó a obtener una gran visibilidad, tanta que, al verse obligado a pedir colaboración ciudadana para costear un carísimo tratamiento privado, sus seguidores se volcaron y lograron recaudar hasta 900.000 euros.

Lanzó una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe donde explicaba que, tras agotar los tratamientos que ofrece la Seguridad Social, trató de pagar otros tratamientos disponibles que le permitieran seguir adelante. Abandonó la isla mallorquina y permaneció dos meses sin ver a sus dos hijos, y pese a sus intentos de no tener que recurrir a ello, necesitaba la donación.

Xisco también contempló que las cosas no saliesen como se esperaba, y así lo dejó reflejado en sus últimas voluntades: "Si en el peor de los casos las cosas salen mal —porque también es una posibilidad—, entre un 60 y un 70 % de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. El 30-40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora".

El emotivo llamamiento tuvo tal alcance que llegó a miles de usuarios, entre ellos rostros conocidos como el de Miguel Ángel Silvestre. El actor quiso aportar una generosa donación, así como el reconocimiento del su gran valor: "Hola Xisco, acabo de conocer tu historia gracias a una amiga. Me ha inspirado mucho y me ha conmovido. Muchas gracias por ser tan valiente y compartirla. Quería decirte que voy a intentar ayudarte en lo que pueda, y animo a la gente a que conozcan tu historia, a que se inspiren con ella, y en la medida de lo que puedan aporten un granito de arena. Te mando un saludo para ti y para tu familia", dijo el intérprete.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.