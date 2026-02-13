Detectan 13 casos de peste porcina en Cataluña y dos de ellos, fuera de la 'zona cero'

El Departamento de Agricultura de la Generalitat catalana ha detectado 13 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes. De todos ellos, los dos primeros se han registrado fuera de la llamada "zona cero", que inicialmente era de un radio de seis kilómetros del jabalí encontrado en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

En concreto, estos dos jabalíes que han dado positivo fueron localizados en una urbanización de Molins de Rei, en Barcelona. Por este motivo, se ha ampliado el área de alto riesgo incluyendo esa población y El Papiol. Asimismo, se ha elevado a 14 los municipios que la integran.

155 jabalíes infectados por peste porcina en Cataluña

Con estos nuevos 13 casos, ya son 155 los jabalíes infectados localizados en Cataluña desde la aparición de la enfermedad a finales de noviembre de 2025.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha avanzado que este mismo viernes se dictará una resolución para ampliar las restricciones al medio natural a Molins de Rei y El Papiol, y que reforzará con cercados la N-2 y la B-23.

Por el momento, Agricultura ya ha puesto en conocimiento de los alcaldes de estas poblaciones su inclusión en la zona de alto riesgo y lo ha comunicado al Ministerio de Agricultura, a la Comisión Europea y al sector.

Tal y como ha detallado el conseller, lo que hay que tener ahora es "calma" y es vital tener "paciencia". Por otro lado, ha recordado que siempre ha dicho que contener la enfermedad requiere tiempo.

Según ha explicado, "se están aumentado las capturas dentro de la zona de alto riesgo y continuaremos haciéndolo". Ordeig ha asegurado que "continuaremos con batidas en la zona de bajo riesgo y lo que sí pediríamos, sobre todo, es no bajar la guardia".

Sobre los dos casos que han aparecido fuera de la zona de alto riesgo, ha detallado que era "previsible" que pudiera ocurrir. Asimismo, ha afirmado que eso también "ha pasado en otros lugares" y ahora mismo lo que más preocupa es que "aumentaran los positivos y que pudieran ir hacia el norte o hacia la Sierra de Marina".

En ese sentido, ha apuntado que los países que mejor lo han hecho "han tardado meses y años" y ha insistido en que su departamento está actuando "de forma rápida, coordinada y con transparencia". Tal y como ha detallado el conseller, "intentaremos ir lo más rápido posible, pero no nos moveremos de las recomendaciones, de la intensidad y de la rapidez que nos marcan los expertos".

Por último, Ordeig ha detallado que la prioridad de la Generalitat sigue siendo contener el foco, reabrir mercados y continuar investigando el origen del virus.

