Salma escapa tras dos años secuestrada por su novio con palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia

La víctima permanecía desaparecida desde abril del año 2024. Consiguió escapar de la casa en la que su novio la retenía y llegar a un centro de salud.

Ángela Clemente
Publicado:

Podría ser una historia de película, pero es real y ha ocurrido en la huerta de Murcia. Hay que remontarse al 1 de abril de 2024, cuando SOS Desaparecidos alertó sobre la desaparición de Salma R., una mujer de 36 años, que mide 1,65 y tiene pelo castaño y ojos marrones, en Murcia.

En aquel momento, el caso no se resolvió y ha sido esta semana cuando han vuelto a surgir novedades. Este martes, la mujer llegó al Centro de Salud del Infante en un comprometido estado de salud, tal y como desvela 'La Opinión de Murcia'. Presentaba síntomas de haber sido golpeada y no tenía visión por un ojo.

Ella misma se identificó ante los sanitarios y señaló que había estado secuestrada por su pareja durante casi dos años en una casa de la huerta de Murcia.

Según explica el citado medio, Salma pudo huir de la vivienda aprovechando que el hombre estaba dormido y se ayudó de una escalera para saltar la valla y escapar. Tras haber pasado por el hospital, la víctima se encuentra en una casa de acogida de la Región.

Cuatro detenidos

Recientemente, se ha conocido que la Policía Nacional ha detenido a un individuo por presunto caso de violencia de género, tras retener en contra de su voluntad a la mujer que constaba como desaparecida. Además de este individuo, también se ha detenido a tres personas más como presuntos encubridores.

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que hay una investigación abierta en estos momentos y que será previsiblemente este viernes cuando pasen a disposición judicial los cuatro detenidos.

