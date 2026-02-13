Detenidos cuatro argelinos con antecedentes penales al intentar regularizar su situación con documentación falsa

Cuatro argelinos con antecedentes penales han sido detenidos al intentar regularizar su situación con documentación falsa. Los hechos han ocurrido pocas horas después del anuncio del Ejecutivo. Los cuatro hombres acudieron a las dependencias de la Policía Nacional para informarse del procedimiento y entregar parte de la documentación exigida. Entre los documentos aportados figuraban certificados de antecedentes penales emitidos por Argelia, necesarios para solicitar la autorización de residencia.

Durante la revisión, los agentes detectaron irregularidades en los certificados y activaron los mecanismos de verificación internacional. La documentación fue remitida a Argelia a través de Interpol, lo que ha permitido confirmar que los solicitantes contaban con antecedentes penales no reflejados en los documentos presentados. Tras la comprobación, se procedió a la detención de estas cuatro personas por un presunto delito de falsedad de documentación. Un juzgado de Alicante ha abierto diligencias para investigar los hechos.

La actuación se enmarca en el ámbito de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, cuyo organigrama incluye, además de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), encargado del análisis y coordinación en materia migratoria y del control fronterizo.

El anuncio de la regularización ha tenido otros efectos inmediatos, el Consulado General de Argelia en Alicante registró en los días posteriores una elevada afluencia de personas. Más de 200 ciudadanos argelinos, en su mayoría en situación administrativa irregular, se concentraron desde primeras horas frente a la sede diplomática para intentar obtener la documentación necesaria con vistas al inicio del proceso.

Entre los requisitos exigidos para la regularización figura el certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen, un trámite que, en el caso de Argelia, solo puede realizarse de manera presencial en el consulado. El sistema consular, que no contempla la asignación de citas previas, provocó aglomeraciones y obligó a la intervención de la Policía Nacional y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

El proceso de regularización está pendiente de desarrollo normativo mediante un real decreto que será publicado en el Boletín Oficial del Estado. El calendario previsto establece un plazo de presentación de solicitudes con inicio en el mes de abril y hasta finales de junio, y un periodo máximo de resolución administrativa de hasta tres meses. El procedimiento será gestionado por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, dentro de la política migratoria del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Desde el sindicato policial Jupol se ha advertido de que la aplicación del proceso puede generar un aumento de solicitudes y movimientos migratorios asociados a la regularización.

