Un perro de la raza pitbull ataca a una mujer embarazada y su mascota en Gran Canaria

Un perro de la raza pitbull ha atacado a una mujer embarazada y su mascota. Ocurrió este lunes, 9 de febrero en la isla de Gran Canaria, en la localidad de Telde, más concretamente en la zona conocida como Valle de los Nueve Bajos. La víctima, una mujer embarazada de seis meses de gestación, salió de su casa con la intención de sacar a pasear a su perrita, poco imaginaba que fuera a sufrir uno de los peores momentos de su vida.

Nada más pisar la calle un perro de la raza pitbull, considerado potencialmente peligroso, se abalanzó sobre ella y su mascota. El animal, de gran porte, la arrolló y la tiró al suelo, sufriendo golpes en varias partes de su cuerpo, llegando incluso a pisarle el abdomen. Pero el objetivo del perro no era otro que su mascota, un can de tamaño pequeño que sufrió el violento ataque resultado herido de gravedad y ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

Tras el aviso de los vecinos y testigos, la Policía Local de Telde se personó en el lugar y ha levantado el preceptivo atestado.

Seguimiento médico

La suerte hizo que la mujer estuviera acompañada de un familiar que logró separar al pitbull de su víctima, separó a los perros y los trasladó inmediatamente a un centro médico. La gestante está siendo sometida a seguimiento médico constante ya que sufre ataques de ansiedad recurrentes tras este incidente que, según han confirmado los vecinos, no es la primera vez que ocurre. En esta ocasión, algunos han asegurado que ese mismo día el animal llevaba un buen rato merodeando por la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.