Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CANARIAS

Un perro de la raza pitbull ataca a una mujer embarazada y su mascota en Gran Canaria

La gestante está fuera de peligro pero sufrió golpes en varias partes de su cuerpo. Su perrita está gravemente herida.

La embarazada y su perro tras el ataque

La embarazada y su perro tras el ataqueCanarias7

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Un perro de la raza pitbull ha atacado a una mujer embarazada y su mascota. Ocurrió este lunes, 9 de febrero en la isla de Gran Canaria, en la localidad de Telde, más concretamente en la zona conocida como Valle de los Nueve Bajos. La víctima, una mujer embarazada de seis meses de gestación, salió de su casa con la intención de sacar a pasear a su perrita, poco imaginaba que fuera a sufrir uno de los peores momentos de su vida.

Nada más pisar la calle un perro de la raza pitbull, considerado potencialmente peligroso, se abalanzó sobre ella y su mascota. El animal, de gran porte, la arrolló y la tiró al suelo, sufriendo golpes en varias partes de su cuerpo, llegando incluso a pisarle el abdomen. Pero el objetivo del perro no era otro que su mascota, un can de tamaño pequeño que sufrió el violento ataque resultado herido de gravedad y ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

Tras el aviso de los vecinos y testigos, la Policía Local de Telde se personó en el lugar y ha levantado el preceptivo atestado.

Seguimiento médico

La suerte hizo que la mujer estuviera acompañada de un familiar que logró separar al pitbull de su víctima, separó a los perros y los trasladó inmediatamente a un centro médico. La gestante está siendo sometida a seguimiento médico constante ya que sufre ataques de ansiedad recurrentes tras este incidente que, según han confirmado los vecinos, no es la primera vez que ocurre. En esta ocasión, algunos han asegurado que ese mismo día el animal llevaba un buen rato merodeando por la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 13 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 13 de febrero? 

Se celebra en Paris el primer sorteo de Euromillones

Publicidad

Sociedad

La embarazada y su perro tras el ataque

Un perro de la raza pitbull ataca a una mujer embarazada y su mascota en Gran Canaria

Colas por la regularización

Detenidos cuatro argelinos con antecedentes penales al intentar regularizar su situación con documentación falsa

Imagen de dos miembros de los Agentes Rurales de la Generalitat y dos de las Agrupacions de Defensa Forestal

Detectan 13 casos de peste porcina en Cataluña y dos de ellos, fuera de la 'zona cero'

Entrevista a Arantxa Treus y Rafa Durán
TEMPORAL

Dos cómicos de Vigo salen a recoger firmas para que deje de llover: "Somos gallegos pero no tontos"

Hermana de Sergio Delgado
ASESINATO EN BURGOS

Carla, hermana de Sergio Delgado, que murió por un puñetazo en Burgos: "En menos de dos años el asesino de mi hermano está en la calle"

Momento que un árbol cae junto a una mujer en Barcelona
Temporal

El momento en que un árbol cae derribado por el viento en Barcelona justo cuando una mujer paseaba con su perro

El temporal de viento que azotó este jueves Barcelona dejó imágenes impactantes, como la de una mujer que se salvó por centímetros de ser aplastada por un árbol.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 13 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Vecinos con cubos de agua

Los vecinos de Viana de Cega sacan con cubos el agua que entra en sus casas por el desborde del río Cega

Socavón en Cáceres

VÍDEO: Una mujer cae con su coche a un gran socavón provocado por el temporal en Cáceres

Se celebra en Paris el primer sorteo de Euromillones

Efemérides de hoy 13 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 13 de febrero? 

Publicidad