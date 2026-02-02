Las exmonjas de Belorado buscan que alguien les done un convento abandonado ante su inminente desahucio

Las exmonjas de Belorado han lanzado una campaña con el objetivo de buscar alguna institución o propietario particular que les done o ceda a bajo coste algún convento abandonado, construcción o finca rústica de la denominada España vaciada donde puedan llevar a cabo su actividad ante su inminente desahucio previsto para el 10 de febrero.

Después de que la Audiencia Provincial de Burgos rechazara todos los recursos presentados por las exmonjas y ratificara que deben abandonar el monasterio de Belorado antes del 10 de febrero y, si no, serán desahuciadas, las exmonjas han decidido lanzar una campaña que apela a la solidaridad bajo el nombre de 'Queremosunconvento.com' con la que tratan de encontrar un lugar donde continuar su actividad.

Francisco Canals, jefe de prensa de las exmonjas, ha informado a EFE de que tan solo buscan una oportunidad para continuar con "su larga tradición de religiosas entregadas a la fe". Señala que necesitan un lugar donde vivir y seguir desarrollando su vocación, por lo que buscan una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario. Asegura que no persiguen privilegios, tan solo "una salida digna a una situación injusta. Buscan continuidad, paz y un techo desde el que seguir aportando valor humano y social", añade.

Confirmado el desahucio

El pasado 30 de enero, la Audiencia Provincial de Burgos confirmaba la sentencia de desahucio del Monasterio de Belorado ante la falta del derecho de propiedad de las cismáticas sobre el Monasterio de Santa Clara.

El fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos zanja el recurso de apelación que las exmonjas cismáticas habían interpuesto contra la sentencia 80/2025, de 31 de julio, de la Plaza No 1 de la Sección Civil y de Instrucción de Briviesca, que acordaba el desahucio del Monasterio de Santa Clara de Belorado.

Como reconoce la Audiencia Provincial, el Monasterio de Santa Clara de Belorado es una persona jurídica sujeta al Derecho canónico, con arreglo al cual la persona jurídica ha nacido y existe con unas determinadas características, que son respetadas por el ordenamiento jurídico del Estado. La sentencia afirma que "lo característico de las personas jurídicas es que las mismas se constituyen y existen con independencia de las personas físicas que las forman, y en este caso con independencia de las monjas que en un momento determinado habitan la sede del Monasterio. La propiedad de los bienes del Monasterio de la persona jurídica, y no de las monjas que lo habitan".

