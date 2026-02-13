Los vecinos de Viana de Cega sacan con cubos el agua que entra en sus casas por el desborde del río Cega

El río Cega ha desbordado superando el muro de contención que protegía las casas del pueblo de Viana. El temporal de las últimas semanas y el deshielo han provocado la crecida del río Cega que ha alcanzado decenas de viviendas. Estaban protegidas por el muro construido en 2014 tras otra riada de mayor intensidad ocurrida el año anterior, pero el nivel del agua ha superado este muro entrando a viviendas y garajes situados junto al puente del ferrocarril, a una distancia de seis kilómetros de la desembocadura del río en el Duero.

Inundaciones en Viana de Cega que se repiten constantemente

Los vecinos afirman que no es la primera vez que ocurre, de hecho dicen que pasa cada año o cada dos años. El Ayuntamiento ya había previsto la crecida del río por lo que instaló sacos de arena para evitar el paso del agua. Sin embargo, Félix del Amo, bombero de la diputación de Valladolid explica que estos sacos no pueden detener por completo el paso del agua: “se ha puesto un dique de contención bastante bueno pero se filtra y se va a las casas”.

Los bomberos de la diputación de Valladolid trabajan en la zona

Según Alberto Collantes Velasco, Alcalde de Viana de Cega están trabajando para que la situación no empeore en las viviendas afectadas: “ahora lo que estamos haciendo es contener el agua en las viviendas, que no entre más agua de la que está entrando. Que haya una cantidad de 10 centímetros que sea más fácil de controlar y que las viviendas sean habitables”.

Por esta razón, los bomberos hacen uso de bombas de achique para evitar que el nivel del agua aumente en las viviendas afectadas: “lo que estamos intentando es meter unas bombas que nos saquen el agua fuera del dique y no se vuelva a meter adentro esperando a que se baje el nivel del río un poco para poder intentar salvar las casas” cuenta Félix.

Hay decenas de viviendas afectadas

El avance del agua ha alcanzado los 40 centímetros en algunas casas, en total “hay diez viviendas, estas cuatro que veis más las seis que hay a mi espalda más afectadas” afirma el alcalde. Cuenta que el trabajo de achique no es fácil debido a la velocidad en la que desciende el caudal: “si el río bajase más ya sería mucho más sencillo, está bajando muy despacio, muy lento, y eso es lo que nos está perjudicando”.

Ahora, los vecinos esperan a que la situación mejore, ya que están acostumbrados a este tipo de sucesos. Según el alcalde de Viana “hace diez años de estas casas hubo que sacar a la gente en barca”. Por esta razón los vecinos se ayudan mutuamente y solo tienen palabras de agradecimiento: “gracias a los vecinos, muchísimas gracias a los vecinos” dice una de las afectadas, que nos cuenta que se han pasado la noche achicando el agua de su casa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.