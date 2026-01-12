Muere una de las monjas de Belorado: "Ya advirtieron públicamente de los riesgos que suponía el traslado"

Una de las monjas de Belorado ha muerto a los 89 años en el monasterio de Santa Clara de Castil de Lences. Sor Getsemaní había sido trasladada recientemente junto a otras hermanas de edad avanzada.

La noticia ha sido confirmada por las exmonjas, que han emitido un comunicado en el que expresan su profundo pesar y remarcan que "ya advirtieron públicamente" los riesgos que suponía el desplazamiento de las religiosas de avanzada edad.

El fallecimiento tuvo lugar el viernes 9 de enero, pasadas unas semanas del traslado de algunas monjas de avanzada edad fuera del monasterio de Belorado el pasado 18 de diciembre.

La comunidad considera que fueron "arrancadas de su casa" y que las autoridades no tomaron las precauciones necesarias en lo concerniente a la medicación y los cuidados que precisaban las ancianas, en especial sor Getsemaní, que era la que presentaba "las patologías más delicadas".

Las hermanas también han denunciado que se enteraron de la muerte de su compañera "de manera casual, sin haber sido notificadas".

Un neurólogo desaconsejó "de forma expresa" el traslado

Las monjas cuentan con un certificado emitido "por un reconocido neurólogo vasco", el cual se encargaba del seguimiento médico de sor Getsemaní, en el que se desaconsejaba "de forma expresa" su traslado a otro monasterio.

Como consecuencia de esto, las exmonjas no han dudado en señalar como factores relevantes en el fallecimiento el traslado, "las condiciones en las que se realizó" y "la desestabilización" que provocó a la víctima.

¿Quién era sor Getsemaní?

Nacida en Burgos, sor Getsemaní fue una maestra que dedicó 67 años a su vida religiosa. Sus allegados la definen como una persona "muy querida dentro de la comunidad".

Conocida por su sabiduría, su prudencia y su gran conocimiento de las clarisas, ha dejado una profunda huella en las enseñanzas a las monjas más jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.