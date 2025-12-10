Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias

Avisaron a primera hora de una situación de extrema urgencia. Tenían que desviar su ruta de manera inminente. El buque "One Continuity" con bandera de Singapur y procedente de Francia navegaba en aguas cercanas a Canarias cuando el fuerte oleaje le obligó a cambiar sus planes.

Sufrieron un golpe de mar que le hizo perder unos 45 contenedores que cayeron al agua. Pero fue tal la embestida que además movió el resto de la carga. Se trata de un porta contenedores de gran capacidad que venía cargado con más de 16.000 unidades de carga.

Se encontraban al sur de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria. Inmediatamente el Puerto de La Luz y de Las Palmas recibió el aviso y se prepararon para darles asistencia. A media mañana el buque atracó sin incidencias en la terminal de La Luz donde ha sido asistido.

Tras una primera valoración, desde la Autoridad Portuaria se les han facilitado todos los medios para asegurar la carga y que pueda continuar su ruta rumbo a China. Con la ayuda de drones pudieron confirmar la cantidad de contenedores que se habían movido para, más tarde y gracias a la grúa portuaria ubicarlos y asegurarlos en el buque. Aun así tendrán que soldar algunas estructuras de sujeción que se vieron dañadas por el golpe de mar.

Desde la Autoridad Portuaria han confirmado que los contenedores caídos al mar no tenían ninguna carga por lo que la pérdida económica no es mayor. El buque "One Continuity" pertenece a la naviera ONE, una de las principales líneas marítimas de transporte de contenedores del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.