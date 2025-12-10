Los niños de San Ildefonso ultiman los ensayos para el sorteo de la Lotería de Navidad

Los protagonistas del esperado sorteo de la Lotería de Navidad ya están preparados. Los niños de San Ildefonso ultiman estos días los detalles para que todo salga perfecto en uno de los momentos más mediáticos del año. Durante estas semanas, los pequeños afinan sus voces y practican la extracción de las bolas con las mismas que van a utilizar el 22 de diciembre. Y, aunque cada edición supone una experiencia nueva, tienen la misma ilusión y sienten la misma responsabilidad que los compañeros que han formado parte de la tradición durante generaciones.

Durante los últimos años, los niños participan en clases más especializadas. En ellas, no solo repasan el canto de los números y los premios. También coordinan con sus compañeros la proyección de la voz y el control del tempo. Para ello, cuentan con educadores que los acompañan durante esta experiencia. Muchos tienen años de experiencia y desempeñan un papel fundamental. Ellos supervisan el proceso, corrigen los fallos y fomentan la confianza necesaria para que los niños de San Ildefonso se enfrenten con fuerza al escenario del Teatro Real de Madrid.

Menos de dos semanas para el sorteo

A medida que se acerca la fecha, los nervios se intensifican. Algunos reconocen que están nerviosos ante la magnitud del evento y que tienen miedo de equivocarse y convertirse en un meme. Eso sí, el apoyo de sus tutores suaviza, un poco, la tensión. Los responsables aseguran que es normal que sientan presión pero insisten en que forma parte del aprendizaje y de una vivencia que recordarán toda la vida. Ese día será muy importante para ellos porque algunas de sus familias viajarán a Madrid y porque algunos de ellos serán quiénes canten el premio gordo de este año.

Por eso, el ambiente, a pesar de todo, es de entusiasmo. Ellos mismos saben que su labor es esencial para mantener viva una tradición que despierta miles de emociones en todo el país. Cada nota y cada número cantado en los ensayos refleja el esfuerzo acumulado de varias semanas en las que compaginan estudios, práctica y disciplina. Con prácticamente todo listo, solo quedan los últimos ajustes antes de que las voces vuelvan a llenar de magia el salón del teatro. Este año, como cada 22 de diciembre, su dedicación será parte del corazón del sorteo de la Lotería de Navidad.

