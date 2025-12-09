Vídeo | Sacan una pistola a unos agentes de seguridad y acaban enfrentados en un centro comercial

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres menores después de que estos sacaran una pistola dentro de un centro comercial y, posteriormente, se enfrentaran a unos vigilantes de seguridad. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de diciembre en el centro comercial Espai Gironès de Salt (Girona).

El enfrentamiento se produjo cuando los agentes pidieron a los menores que guardaran la pistola que llevaban. Esta era simulada y funcionaba con bolas de plástico que tampoco llegaron a disparar. No obstante, esto podía causar pánico. Finalmente, los menores acabaron atacando a los vigilantes de seguridad. Uno de ellos fue herido de gravedad.

