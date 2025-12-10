Condenan a seis años de internamiento a los dos menores que asesinaron a la educadora social en Badajoz

La noche del 9 de marzo, Belén Cortés, educadora social, entró como cada día a su turno de trabajo en un piso tutelado de la urbanización Guadiana, en Badajoz. Esa noche debía encargarse sola de cuatro adolescentes bajo tutela de la Junta de Extremadura. Sin embargo, durante esa guardia fue asesinada por dos de los menores, de 14 y 15 años, que habían intentado fugarse del centro.

Según la investigación, los jóvenes la atacaron cuando trató de impedir que se escaparan. Después del crimen, los dos chicos y una chica de 17 años, también tutelada, robaron su coche para huir hacia Mérida. Pero antes de llegar sufrieron un accidente y su huida terminó horas después, y el cuerpo de Belén fue hallado por la Policía en la madrugada del 10 de marzo.

Este miércoles, el Juzgado de Menores número 1 de Badajoz ha hecho pública la sentencia. Los dos menores responsables directos del asesinato han sido condenados a seis años de internamiento en régimen cerrado. La jueza los considera culpables de los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada. Además a uno de ellos, el mayor, se le suman condenas por daños y por conducir sin permiso.

La menor implicada, de 17 años, ha sido condenada a cinco años de internamiento por su papel como cómplice de asesinato y robo, además de tres años más de libertad vigilada. De hecho, la joven se encuentra en libertad desde hace unos días, tras haber cumplido el máximo tiempo posible de internamiento preventivo antes de la sentencia definitiva.

Estas penas son las máximas previstas por la ley para su edad. Al tratarse de menores, la legislación no permite imponer castigos más duros. aunque si alguno hubiese superado los 16 años en el momento del crimen, podrían haber recibido hasta ocho años de internamiento. Los condenados permanecerán en centros de medidas judiciales al menos hasta los 18 años, momento en el que un juez decidirá si continúan en ese régimen o pasan a prisión.

Indemnización a la familia

Sin embargo el juzgado también ha establecido en la sentencia es la indemnización. Los menores, junto con la Junta de Extremadura, deberán pagar más de 620.000 euros a los familiares de Belén Cortés, además de otros 21.000 euros por los daños causados en el coche que los menores usaron para huir.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha explicado que la administración regional deberá asumir esa responsabilidad porque los tres jóvenes estaban bajo su tutela. Aunque durante el juicio la Junta intentó desvincularse del menor de 14 años argumentando que aún no se habían completado sus trámites de ingreso, la jueza determinó que sí existía dependencia directa y, por tanto, la Junta también debe asumir la indemnización.

Desvinculación de la Junta

Fue a finales de octubre cuando se celebró el proceso judicial. En la primera jornada declaró la familia de Belén Cortés. Su abogado, Raúl Montaño, criticó la falta de apoyo institucional asegurando que la Junta abandonó a la familia desde el primer momento y que nadie de la administración se puso en contacto con ellos tras el crimen.

La sentencia, notificada este miércoles, aún no es firme. Las partes pueden presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Mientras tanto, los tres adolescentes permanecerán bajo medidas de internamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.