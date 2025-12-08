Herido grave un menor de edad tras la explosión de un coche en una gasolinera en Tarragona

Este lunes, en una gasolinera de Tarragona se ha producido una explosión. Un vehículo estaba llenando su depósito en la estación de servicio cuando ha sufrido una sobrepresión. A consecuencia de ello, un menor de edad ha resultado herido grave y ha tenido que ser ingresado en el hospital.

A las 15:39 horas, en una gasolinera ubicada en la calle del Coure, en el polígono Riu Clar tarraconense, un coche Dacia Sandero, habría sufrido una acumulación de gas mientras repostaba, según avanza el 'Diari de Tarragona'.

Según han los Bombers, dos personas han resultado heridas. Se trataría del conductor del vehículo y su hijo, menor de edad. Hasta el lugar del accidente se han desplazado dos ambulancias, donde el personal sanitario ha atendido a los dos heridos. Este último ha sido trasladado en estado grave al Hospital Joan XXIII.

Como consecuencia de la explosión, los Bombers, la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra también se han personado en el lugar para investigar lo ocurrido y asegurar la zona, la cual ha sido precintada por seguridad y poder esclarecer los hechos.

Afortunadamente, la explosión no ha causado ningún incendio. La imagen publicada por los Bombers de la Generalitat de Catalunya se observa varias partes del vehículo dispersadas por la gasolinera.

Casi medio centenar de heridos

El pasado mes de julio una explosión a primera hora de la mañana dejó al menos 45 heridos. El estruendo fue tan potente que se sintió en varios puntos de la ciudad y una densa columna de humo se elevó decenas de metros, visible desde distintos barrios.

Entre los heridos se encontraban al menos 24 civiles, 11 policías, seis bomberos, tres operarios de emergencias y un agente de los carabineros. Seis de ellos de la unidad de patrulla y dos a la comisaría de Tor Pignattara.

Varios de ellos fueron trasladados al hospital, todas con quemaduras y heridas causas por la rotura de cristales. Dos de ellos, es estado grave, ingresaron en la unidad de quemados del hospital Sant 'Eugenio con quemaduras en el 55 y 25% del cuerpo , según el 'Corriere Della Sera'. "Por suerte, la mayoría de los heridos están fuera de peligro", aseguraron al medio fuentes médicas.

