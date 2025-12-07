Éxito de reproducción en cautividad del Urogallo, en peligro crítico de extinción

Visitar el Centro e Cría del Urogallo en León es entrar en un lugar único en España. está en La Ercina enclavada en el corazón de las montañas leonesas y en su interior guarda un tesoro: la esperanza de supervivencia del Urogallo. Porque, como nos cuenta David Cubero Bausela, Jefe de Flora y Fauna de la Junta e Castilla y León, aquí se ha logrado un hito histórico: sacar adelante 76 pollos de urogallo en cautividad. De ellos 40, nos comenta, van a ser liberados en este otoño. es todo un éxito teniendo en cuenta además que es una especie en peligro crítico de extinción porque sólo quedan 200 ejemplares en libertad en todos los bosques cántabros que comprenden León, Asturias y Cantabria. Una pena cuando además el urogallo es el símbolo de las Montañas cantábricas.

76 pollos nacidos en cautividad este año en el Centro de Cría del Urogallo

Gabriel de Pedro Aguilar, veterinario responsable del Centro de Cría del Urogallo de Valsemana, nos muestra las salas de incubación donde han sacado adelante, tanto huevos obtenidos de nidos de urogallos en la naturaleza, como huevos de parejas que han criado en el propio centro. Las incubadoras son especiales y los especialistas cuidan constantemente la humedad y la temperatura para llevar a término con éxito la eclosión de los huevos.

Nerea Baena Kuroda es también técnico del Centro de Cría. Ella nos remarca que esta cría en cautividad es dificilísima y es la primera vez en el mundo que se logra una reproducción masiva de estas dimensiones del urogallo que, no olvidemos , es el ave más amenazada de España.

Es un hito histórico a nivel mundial

El centro cuenta con varios módulos de cría para pollos, para parejas reproductoras y para aquellos pollos que van a ser liberados y que ahora viven en jaulas especiales donde se reproducen en su interior todas las condiciones y vegetación del bosque. Gabriel de Pedro nos explica que los científicos saben que es difícil para un ave que no es cazadora sino presa ,la supervivencia, pero cuando liberen los ejemplares van a hacer un seguimiento exhaustivo para estudiar sus amenazas y los mayores peligros a los que se enfrentan.

De momento, la obtención de estos 76 pollos de urogallo, como nos dice David Cubero, es un rayo de esperanza para la salvación de una especie que ha estado a punto de desaparecer , en extinción, y que es el emblema de los montes del cantábrico. Gracias a este duro y paciente trabajo de años, seguiremos oyendo el canto peculiar y único del Urogallo.

