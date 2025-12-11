Se reactiva por segunda vez el caso de la 'bebé robada' de Campo de Criptana

El Juzgado de instrucción número 10 de Madrid ha citado ahora a declarar a varios testigos implicados en el caso. Una de ellas es la madre biológica de Ana Belén Pintado, la niña robada. También cita a tres trabajadoras de maternidad de Santa Cristina de Madrid.

El caso había sido paralizado y archivado provisionalmente porque tras un informe forense se determinó que uno de los investigados de la clínica padecía demencia.

Ahora la Audiencia Provincial considera que ese diagnostico no justifica detener una investigación especialmente al resto de los implicados. Hoy, jueves 10, declararán no solo Pilar, la madre biológica de Ana Belén, sino también una administrativa y dos matronas que trabajaban en maternidad en la Clínica Santa Cristina cuando se produjo el robo de Ana Belén en 1973.

El reencuentro

Ana Belén pasó gran parte de su vida sin descubrir su verdadera identidad. Sus padres se lo habían ocultado durante años. Por eso, hasta 2018 no pudo descubrir quien fue realmente su madre biológica. Ella se llama Pilar, y pudo reencontrarse con su hija hace siete años. Ana Belén también se reencontró con José Luis su padre, que falleció en el año 2024 y con varias personas de su familia como sus hermanos o sobrinos...

Desde entones, Ana Belén ha trabajado mucho para esclarecer lo que ocurrió tras su nacimiento. Ha centrado sus esfuerzos en dar respuesta a todo lo sucedido en la Clínica Santa Cristina ha centrado sus esfuerzos en intentar dar una respuesta a lo sucedido en la Clínica Santa Cristina.

Ha pasado tiempo y se han interpuesto varias denuncias. En enero de 2019 se presentó una querella criminal contra José María Castillo, el médico que presuntamente estuvo detrás de la adopción de la 'bebé robada'. Sin embargo, falleció y por lo tanto, su caso quedó cerrado. Posteriormente en 2022, se interpuso otra querella contra el director del Centro de Maternidad de Santa Cristina.

Su caso es uno de los más representativos de la lucha por esclarecer el robo de bebes de aquellas décadas. La Audiencia Provincial mantiene que los hechos denunciados podrían constituir delitos de detención ilegal, falsedad documental y alteración de la paternidad o maternidad.

