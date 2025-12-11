Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 11 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La aparición de María Corina Machado, la detención de Leire Díez, o la votación del techo de gasto en el Congreso, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 11 de diciembre.

María Corina Machado

Tras una peligrosa odisea, María Corina Machado llegaba a Oslo y salía al balcón de su hotel para saludar. Aunque no llegaba a tiempo de recoger su Nobel de la Paz, sí lo hacía para saludar a los venezolanos que llevaban horas esperando. También se ha reunido con sus hijos. Su llegada ha sido muy emotiva. La líder de la oposición venezolana llevaba un año en la clandestinidad. Hoy tiene previsto reunirse con el primer ministro noruego. Además, comparecerá ante los medios.

Techo de gasto

Este jueves, el Pleno del Congreso vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, lo que supone el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y la convalidación de los decretos para subir el salario de los funcionarios públicos y retrasar un año la entrada en vigor de 'Verifactu'.

Detienen a Leire Díez

Este miércoles por la tarde, la Guardia Civil detenía en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida también como la 'fontanera' del citado partido. Además, quien fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex número dos de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, Vicente Fernández, también ha sido arrestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

España encara un repunte de gripe mientras la huelga médica recrudece la tensión sanitaria

Habitación de un hospital

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

Efemérides de hoy 11 de diciembre de 2025: Se aprueba el protocolo de Kioto

Efemérides de hoy 11 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 11 de diciembre?

Los niños de San Ildefonso ensayan para cantar los premios

Los niños de San Ildefonso ultiman los ensayos para el sorteo de la Lotería de Navidad

Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias
VENÍA DE FRANCIA

Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias

María Guardiola traslada sus condolencias a la familia y compañeros de la educadora social asesinada en Badajoz
Condena menores

Condenan a seis años de internamiento a los dos menores que asesinaron a la educadora social en Badajoz

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061
Andalucía

Una mujer acaba en la UCI tras sufrir una descarga eléctrica en un spa de Granada

La mujer se desvaneció tras pulsar un botón para activar burbujas del spa de un hotel de la capital granadina. La mujer ha sido ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Salvaje discusión de tráfico en Córdoba
Córdoba

Salvaje discusión de tráfico en Córdoba: un conductor intenta atropellar a un motorista y le patea en plena calle

Intento de atropello, agresiones e insultos xenófobos... El incidente ocurrió cuando un motociclista paró su moto en plena vía.

Habitación de un hospital

España encara un repunte de gripe mientras la huelga médica recrudece la tensión sanitaria

Los fallos en las pulseras antimaltrato

El sistema de pulseras actualizará su cobertura para mejorar su eficacia e informar a los jueces

Historias y música navideña: la mejor terapia para los mayores de Chiclana

Historias y música navideña: la mejor terapia para los mayores de Chiclana

Publicidad