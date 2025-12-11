Noticias de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025

La aparición de María Corina Machado, la detención de Leire Díez, o la votación del techo de gasto en el Congreso, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 11 de diciembre.

María Corina Machado

Tras una peligrosa odisea, María Corina Machado llegaba a Oslo y salía al balcón de su hotel para saludar. Aunque no llegaba a tiempo de recoger su Nobel de la Paz, sí lo hacía para saludar a los venezolanos que llevaban horas esperando. También se ha reunido con sus hijos. Su llegada ha sido muy emotiva. La líder de la oposición venezolana llevaba un año en la clandestinidad. Hoy tiene previsto reunirse con el primer ministro noruego. Además, comparecerá ante los medios.

Techo de gasto

Este jueves, el Pleno del Congreso vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, lo que supone el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y la convalidación de los decretos para subir el salario de los funcionarios públicos y retrasar un año la entrada en vigor de 'Verifactu'.

Detienen a Leire Díez

Este miércoles por la tarde, la Guardia Civil detenía en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, conocida también como la 'fontanera' del citado partido. Además, quien fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex número dos de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, Vicente Fernández, también ha sido arrestado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.