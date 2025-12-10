Una mujer acaba en la UCI tras sufrir una descarga eléctrica en un spa de Granada

Una mujer de unos treinta años permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Granada tras sufrir un accidente en un spa. El incidente habría ocurrido en un hotel de la capital andaluza con una posible descarga o electrocución al pulsar un botón.

Según ha detallado el servicio de emergencias de Andalucía a EFE, fue a las 12:30 de este miércoles cuando una llamada alertó del incidente.

El responsable de la llamada detalló que una mujer se desvaneció tras pulsar un botón para activar burbujas del spa de un hotel ubicado en la calle San Antón. Con ello, los servicios sanitarios del 061 se desplazaron hasta el lugar y trasladaron a la mujer al centro hospitalario donde permanece en la UCI.

Según detalla el medio Granada Digital, la mujer entró en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar. Tras esta intervención, la mujer fue trasladada al hospital Virgen de las Nieves.

La Policía Nacional ha tomado el mando de la investigación y ha mantenido a agentes desplegados en el hotel hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones, según han detallado las mismas fuentes.

Una mujer halla los cuerpos sin vida en el baño de una vivienda en Córdoba

El pasado mes de febrero de este año, una mujer encontró dos cuerpos sin vida en una vivienda. El suceso tuvo lugar en el municipio cordobés de Montilla. En un principio, la Guardia Civil no llegó a encontrar signos de violencia.

Una vecina y madre de la mujer fallecida entró a la vivienda cuando accedió al baño y vio dos cadáveres. Fue entonces cuando avisó a los servicios de emergencia. La víctima se trataba de una mujer de 42 años, con dos hijas, y un hombre de 32 años, que parecía ser su pareja. La Policía Local de Montilla y de la Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos.

Las pesquisas apuntaron a que no había ningún signo "evidente de violencia". Los cuerpos sin vida fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para realizarles una autopsia y determinar las causas de los fallecimientos.

Fuentes cercanas de la investigación informaron a EFE de que la pareja tuvo un accidente en el cuarto de baño del domicilio y fallecieron electrocutadas.

