Salvaje discusión de tráfico en Córdoba: un conductor intenta atropellar a un motorista y le patea en plena calle

Una discusión de tráfico entre un motorista y un conductor ha acabado en una agresión, intento de atropello e insultos xenófobos. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del Parque Juan Carlos I de Córdoba y fueron grabados por unos vecinos. Las imágenes son impactantes.

"¡Quita la puta moto, moro de mierda!"

El conductor del coche perdió los nervios porque una moto se había parado en la vía por razones que se desconocen y no le dejaba circular: "¿Puedes quitar la puta moto de aquí, subnormal? ¡Quita la puta moto, moro de mierda!".

El motorista se acerca hasta la ventanilla del coche y entonces el agresor se baja del vehículo, pierde el control y tira la moto al suelo. No para de insultarle: "¡Estás interrumpiendo el tráfico, gilipollas!".

Se lleva la moto por delante

Entonces se enzarzan entre ellos hasta que un hombre intenta separarlos... pero el motorista no se mueve. El conductor finalmente arranca el vehículo y se lo lleva por delante.

En ese momento el motorista agredido levanta los brazos y se tumba en el suelo, pero el conductor vuelve hacia él y le propina varias patadas en la cabeza.

Sin denuncia ni parte de lesiones

La agresión continuó hasta que los vecinos lograron detener la agresión. El chico pedía ayuda a la Policía, pero cuando llegaron los agentes el agresor y el agredido ya se habían marchado.

También acudieron al lugar efectivos sanitarios, aunque tampoco pudieron actuar por la marcha del principal afectado, un joven que conducía el ciclomotor y que sangraba por la nariz, según indicaron testigos presenciales al 112.

No hay denuncia ni parte de lesiones, por lo que la Policía asegura que no puede investigarlos.

