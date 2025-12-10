José Tomé dimite, pero niega las acusaciones de acoso sexual y las tacha de "montaje": "No hay ninguna prueba"

Las denuncias por acoso sexual a dirigentes del PSOE vuelven a poner al partido contra las cuerdas. En los últimos días, tres nombres han resonado dentro y fuera de las filas socialistas: Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa; Antonio Navarro, hasta ahora líder socialista en Torremolinos; y José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Este último, se encuentra ahora en el centro de la polémica, ya que ha sido denunciado en el canal interno del partido por seis mujeres que lo acusan de acoso sexual.

Según adelantó el programa 'Código 10', el canal interno del PSOE habría recibido seis denuncias que apuntan directamente a Tomé. Los testimonios de las denunciantes hablan de comentarios sobre el físico, tocamientos y hasta chantaje sexual.

Entre las denuncias que han salido a la luz se incluyen frases como: "Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad, me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas, debía acostarme con él", "Sobre todo me tocaba las piernas", "Se refiere a tu físico, tus pechos, sube el tono en sus llamadas" o "Mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades".

Presentará su dimisión

Sin embargo, la reacción del presidente de la Diputación de Lugo no se ha hecho esperar y ha negado completamente los hechos, asegurando que todo es un montaje: "Es totalmente falso y mentira". Además, añadió que "es evidente que es un montaje y no sé a qué obedece", porque "no hay ninguna prueba, ninguna. Ni la puede haber", insistiendo en que, de momento, "no tengo ninguna comunicación ni del partido ni de ningún juzgado. No sé de qué se me acusa".

Asegura que tomará medidas legales e irá a los tribunales para defender su honor y "demostrar la falsedad" de las acusaciones. Había convocado a los medios a las 17:00 horas para ofrecer su versión, aunque según fuentes consultadas por Europa Press, Tomé presentará su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo, así como sus cargos en las filas socialistas gallegas.

Ferraz pide tiempo

A pesar de que la dirección federal del PSOE confirmase haber recibido una denuncia “anónima” contra Tomé, el pasado lunes 8 de diciembre, aún no van a actuar porque o, recalcan que necesitan hacerlo "con garantías jurídicas".

Fuentes socialistas consultadas por Antena 3 Noticias aseguran que el órgano antiacoso del partido ya está trabajando y que, aunque se trata de una sola denuncia formal, esta incluye varios testimonios que avalarían la versión de las presuntas víctimas.

Por otro lado, en Galicia la noticia genera desconcierto. Lara Méndez, secretaria de Organización del PSdeG-PSOE, habló primero en 'Código 10': "No, yo no desmiento nada. Le digo que no puedo decir nada". Sin embargo más tarde fue más clara, asegurando que "nos produce repugnancia".

Mientras que en el Partido Popular de Galicia, algunos no se muestran sorprendidos. El portavoz popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, declaró que "no nos sorprende en absoluto las denuncias sobre las formas de actuar del señor Tomé".

No obstante, desde Ferraz, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado que "todos serán apartados con contundencia" en caso de que se confirmen los hechos. Aun así, por el momento, ninguno de los tres dirigentes señalados ha sido formalmente apartado ni se han presentado denuncias judiciales por parte del PSOE.

