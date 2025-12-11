Efemérides de hoy 11 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 11 de diciembre?

El 11 de diciembre de 1997, se aprueba en Japón el Protocolo de Kioto sobre cambio climático. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes en el que negocian intensamente los delegados de más de 150 países. El protocolo busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, señaladas como responsables directas del calentamiento global. El documento fija metas concretas y diferenciadas para las naciones industrializadas, convirtiéndose en un hito dentro de la política ambiental mundial y en un referente para futuros tratados internacionales.

Aunque el protocolo es aprobado en 1997, no entrará en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, tras la ratificación del número necesario de países. Desde ese momento, los compromisos comenzaron a aplicarse dando la comunidad internacional un paso firme hacia la cooperación climática. Un camino complejo, pero esencial, en la lucha contra el cambio climático.

Un 11 de diciembre, pero de 2008, Google lanza la primera versión estable de su navegador Chrome para el sistema operativo Windows. Se trata de un hito tecnológico que llega tras meses de pruebas y que marca el inicio de una nueva etapa en la competencia entre navegadores. Chrome se presenta como una alternativa rápida, ligera y segura, diseñada para mejorar la experiencia de los usuarios en la web. Su interfaz minimalista y su motor de renderizado innovador establecen un nuevo estándar en la navegación digital.

El crecimiento de Chrome no se consolida hasta los años siguientes, cuando logra superar a rivales históricos como Internet Explorer y Firefox. Desde entonces, el navegador comenzó a expandirse a otros sistemas operativos y a incorporar funciones avanzadas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 11 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 11 de diciembre?

1813.- Tratado de Valençay: Napoleón restituye a Fernando VII, su prisionero, como rey de España.

1829.- Fernando VII contrae cuarto matrimonio con su sobrina María Cristina de Borbón, madre de la futura reina Isabel II.

1900.- Primera ascensión aeronáutica en globo efectuada en España, tripulada por el comandante Vives y el capitán Jiménez Millas.

1941.- Segunda Guerra Mundial: Alemania e Italia declaran la guerra a EE UU.

1946.- Se funda Unicef, la agencia para la Infancia que provee ayuda humanitaria a niños en países en desarrollo.

1964.- Las Cortes españolas aprueban la ley de Asociaciones, primer paso hacia la legalización de los partidos.

1972.- Los astronautas Eugene Cernan y Harrison Schmitt pisan suelo lunar en la misión del Apolo 17, la última con alunizaje estadounidense hasta el momento.

1976.- En España, los GRAPO secuestran al presidente del Consejo de Estado, Antonio de Oriol y Urquijo.

1987.- Once muertos y 88 heridos en un atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

2001.- China se incorpora a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2019.- Descubren en Indonesia una pintura rupestre de una escena de caza, la más antigua del mundo conocida hasta el momento, con al menos 44.000 años de antigüedad.

¿Quién nació el 11 de diciembre?

1843.- Robert Koch, médico y bacteriólogo alemán.

1918.- Alexander Solzhenitsin, escritor ruso, Premio Nobel en 1970.

1943.- John Forbes Kerry, vicepresidente de EEUU.

1950.- Christina Onassis, hija de Aristóteles Onassis.

1958.- Alberto Ruiz-Gallardón, político español.

¿Quién murió el 11 de diciembre?

1474.- Enrique IV, rey de Castilla y León.

1964.- Sam Cooke, cantante de soul estadounidense.

1994.- Yao Yilin, histórico dirigente del Partido Comunista chino.

2021.- Manolo Santana, tenista español.

2022.- Ion Imanol Rementeria, exjugador de baloncesto español.

¿Qué se celebra el 11 de diciembre?

Hoy, 11 de diciembre, es el Día Internacional de las Montañas.

Horóscopo del 11 de diciembre

Los nacidos el 11 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 11 de diciembre

Hoy, 11 de diciembre, se celebra san Daniel, san Victorico y san Dámaso.