Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual

Varias mujeres vinculadas al PSOE, algunas militantes, afirman haber sufrido acoso sexual por parte de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, de manera regular y desde hace bastante tiempo. Alegan tocamientos, propuestas de empleo a cambio de favores sexuales y mensajes obscenos.

Las denunciantes serían cuatro mujeres que, según su versión, utilizaron el canal interno contra el acoso del que dispone el PSOE para comunicar la situación.

Estas nuevas denuncias trascienden en medio de la polémica por el caso Salazar. El Consejo de Ministros ha cesado al que fuera su mano derecha, Antonio Hernández. Mientras tanto, se repiten las críticas entre los socios de Gobierno y la oposición por la poca contundencia en las filas socialistas.

"El feminismo nos da lecciones todos los días"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado públicamente por primera vez sobre la crisis provocada por el 'caso Salazar', señalando que el feminismo les da lecciones "todos los días". Además, señala que ya han pedido perdón y actuado en consecuencia.

"La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones pedimos perdón y actuamos en consecuencia", ha precisado.

Este sábado, Sánchez asumió "en primera persona" el error por la demora en contactar con las denunciantes en una conversación informal con los periodistas en el Congreso de los Diputados durante el acto de conmemoración de la Constitución. Sin embargo ha sido esta la primera vez que ha hecho alusión al caso públicamente en una declaración ante las cámaras.

