Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

PSOE

Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual

Mujeres vinculadas al PSOE alegan tocamientos, propuestas de empleo a cambio de favores sexuales, además de mensajes obscenos.

EuropaPress_7067585_presidente_diputacion_lugo_jose_tome_parlamento

Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual | EUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Varias mujeres vinculadas al PSOE, algunas militantes, afirman haber sufrido acoso sexual por parte de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, de manera regular y desde hace bastante tiempo. Alegan tocamientos, propuestas de empleo a cambio de favores sexuales y mensajes obscenos.

Las denunciantes serían cuatro mujeres que, según su versión, utilizaron el canal interno contra el acoso del que dispone el PSOE para comunicar la situación.

Estas nuevas denuncias trascienden en medio de la polémica por el caso Salazar. El Consejo de Ministros ha cesado al que fuera su mano derecha, Antonio Hernández. Mientras tanto, se repiten las críticas entre los socios de Gobierno y la oposición por la poca contundencia en las filas socialistas.

"El feminismo nos da lecciones todos los días"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado públicamente por primera vez sobre la crisis provocada por el 'caso Salazar', señalando que el feminismo les da lecciones "todos los días". Además, señala que ya han pedido perdón y actuado en consecuencia.

"La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones pedimos perdón y actuamos en consecuencia", ha precisado.

Este sábado, Sánchez asumió "en primera persona" el error por la demora en contactar con las denunciantes en una conversación informal con los periodistas en el Congreso de los Diputados durante el acto de conmemoración de la Constitución. Sin embargo ha sido esta la primera vez que ha hecho alusión al caso públicamente en una declaración ante las cámaras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google. -

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El Tribunal Supremo condena a García Ortiz por la filtración del correo del abogado de González Amador y la nota de prensa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo

Publicidad

España

Sánchez y Feijóo

Feijóo reprocha a Sánchez que "aprendió la lección de feminismo en los prostíbulos" y el este le advierte de la "amenaza de la coalición negacionista" con Abascal, streaming en directo

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé

Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual

Imágenes del nuevo fragmento de la declaración de Pérez Dolset ante el juez

El vídeo en el que Pérez Dolset reconoce que en una de sus reuniones con Leire Díez se encontraba también Antonio Hernando

Álvaro García Ortiz
Condena fiscal

Las razones del Supremo para condenar a García Ortiz: "No se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"

Miguel Tellado
Reacción condena

El PP exige la dimisión "en pleno" del Gobierno tras la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz

El jefe de gabinete de Mazón es citado a declarar ante la jueza de la DANA por los WhatsApp con Pradas
DANA

El jefe de gabinete de Mazón es citado a declarar ante la jueza de la DANA por los WhatsApp con Pradas

José Manuel Cuenca tendrá que acudir a los Juzgados de Catarroja el próximo 12 de diciembre.

Fotografía de archivo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Condena fiscal

Dos magistradas defienden la absolución del fiscal general del Estado al no encontrar los indicios "suficientes"

Este martes, se ha conocido la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados por la filtración del correo del abogado de González Amador y por la nota informativa de Fiscalía.

Tezanos niega instrucciones de Moncloa y enmarca las críticas al CIS en una "estrategia política": "Soy independiente"

Tezanos niega recibir instrucciones de Moncloa y señala que "ni el CIS ni Sánchez" mienten: "Soy independiente"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo condena a García Ortiz por la filtración del correo del abogado de González Amador y la nota de prensa

Ábalos en 'Okdiario'

Ábalos señala que "hasta 2021, en el PSOE todos cobraban en efectivo" porque "es una larga cultura en el partido"

Publicidad