Siete de cada diez padres se olvidan de ponerse el cinturón

Son datos de un estudio elaborado por la Fundación Mapfre que suspende también a los padres. Al 74% de los progenitores se les olvida ponerse el cinturón de seguridad.

Los datos no son muy optimistas. La mayoría de los niños con edades entre los 5 y los 13 años no cruza habitualmente por los pasos de cebra, lo hacen con los semáforos en rojo, juega en la calzada o en el borde de las aceras y no mira antes de salir del vehículo. Definitivamente, los niños suspenden en seguridad vial

Pero los padres tampoco salen bien parados en este estudio sobre educación vial porque a siete de cada diez se les olvida ponerse el cinturón alguna vez.

En los colegios, los profesores muestran una actitud positiva hacia estas materias aunque se consideran poco formados. Para ello, la Fundación Antena 3 ya ha comenzado a repartir en los centros educativos el pack con material didáctico sobre Seguridad Vial. Se puede solicitar a través de la web de PONLE FRENO.