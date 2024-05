El sepulturero que cocina para los más necesitados: "La satisfacción que me da cuando le veo la cara a una persona con un tupper"

Pepe se ha convertido en uno de los personajes más conocidos de Algeciras, y es que este exsepulturero del Ayuntamiento ha decidido emplear sus ratos libres en la cocina, preparando tuppers para las personas más necesitadas. Algo que puede hacer gracias a las donaciones de otros vecinos. De esta forma, toda la comunidad ayuda a que decenas de personas puedan disfrutar de un plato de comida caliente cada día.

Un equipo de Antenas 3 ha podido hablar con el protagonista de esta historia, que afirma que no obtiene ningún tipo de beneficio económico de esta labor, aunque para él, eso no es lo importante: "Lo único que gano es la satisfacción que me da cuando le veo la cara a una persona con un tupper de comida caliente. Eso para mí es lo más grande".

Otras buenas noticias

Esta no ha sido la única buena noticia que ha tenido lugar en los últimos meses. También en el Andalucía, 56 vecinos residentes en las aldeas de Priego de Córdoba, Las Higueras y La Poleo, volvieron a contar con agua potable, tras 10 años de espera.

Las aldeas únicamente contaban con un pozo, cuya agua no era apta para el consumo humano. Así lo demostraron varios análisis que se llevaron a cabo. Durante este tiempo, los vecinos afectados se veían obligados a desplazarse a otras localidades próximas, para poder rellenar garrafas. Una tarea que se suponía todo un reto, en especial para la población más mayor.

No obstante, la situación ya ha podido solucionar tras encontrar un manantial cercano a ambas localidades, que les ha permitido disfrutar de este bien tan preciado. Los vecinos celebraron el reestablecimiento del agua potable con un brindis de agua: "Hemos estado más de 10 años sin agua potable y ya tenemos nuestra agua, estamos muy contentos" afirmaban los afectados a un equipo de 'Tele Priego'.

El cine solo costará dos euros para los más mayores

Hasta finales de año en nuestro país, todos los mayores de 65 años podrán ir al cine por tan solo dos euros. Un precio reducido que entra dentro del programa 'Cine Senior', que ha sido impulsado por el Ministerio de Cultura, con el fin de fomentar "El derecho de acceso a la diversidad cultural de las personas de 65 años".

Se trata de la segunda edición de este programa, y el Gobierno ha destinado 12 millones de euros, un 20% más que en su primera edición en 2023. El dinero llegará a 420 salas de cine que se han adherido al programa de forma directa en forma de subvención.

Durante esa primera campaña de 'Cine Sénior', que tuvo lugar entre julio y diciembre de 2023, se registró la asistencia de un total de 924.724 espectadores sénior, lo que supuso un promedio del 25,5% sobre el total de 3.663.676 entradas vendidas.

